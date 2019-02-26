“保溫杯裡泡枸杞”　90後有人拿一半工資養生

中評社北京2月26日電／90後楊蓉19歲時就感覺“再不養生，自己可能隨時會猝死”。



那時她剛讀大一，整日就盯著屏幕裡一行行代碼，屁股在椅子上一坐就是幾個小時， 後脖頸子常發硬。一天，她突然意識到“要吃點啥保養保養了”。



網店的購物車裡，開始多了幾款保健品。在選什麼牌子上，她還精心研究了一番，最後鎖定了國外品牌。



護眼藥是一定要買的，一小瓶下來折合人民幣一二百元，和她一個月兩三千元的生活費相比，不到十分之一，“還行，不算貴”。還要買瓶護肝藥，儘管吃這種藥的一般都是愛喝酒的人，但楊蓉聽說熬夜傷眼也傷肝。



收到快遞的那一刻，楊蓉邊熬夜寫代碼邊吃藥的“朋克養生”生活就此開始。她把保健品放在書桌上，這兩年，每到熬夜時，就會往嘴裡塞兩片。



她自己也知道，這種熬夜又吃保健品的養生方式很不科學，但又能怎麼辦呢？功課不能太差、職場不能偷懶，儘管長頭髮的速度趕不上掉頭髮的速度，也不能“提前退休”吧。



在“吃吃吃、吃出健康”的路上，1992年出生的徐琦（化名）顯然比楊蓉更用心。在旅遊文化公司上班的她，辦公桌上散落著高矮不一、顔色各異的五六個瓶罐。置物架上，還有幾個小藥瓶、條狀的口服保健品和茶包。



因為之前讀書時生活作息不規律，徐琦感覺身體狀況大不如前，感冒、失眠、發胖這些都找上門來。最開始她嘗試喝中藥，一年前轉向了保健品。有補氣補血的，有補充維生素的，有補充膳食纖維、蛋白的，還有調理月經、防止便秘的。有的保健品連周圍的朋友都沒聽說過。這些大大小小的瓶子裡“裝”著徐琦對健康的焦慮。