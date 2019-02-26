日本遭遇十年來同期最嚴重麻疹疫情

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／日本今年已有超過170人感染麻疹病毒，數量為10年來同期最多。一些病患來自某個認定麻疹疫苗“有害”的宗教團體。



英國《衛報》25日報道，日本正在抵抗十年來同期最嚴重的麻疹疫情。日本廣播協會21日報道，47個縣中的20個縣本月一周內出現167個麻疹病例，疫情沒有減弱跡象。



日本國立感染症研究所說，今年接到的麻疹病例報告數量為10年同期最多；三重縣為“重災區”，49人“中招”；大阪縣緊隨其後，47人感染麻疹病毒。



三重縣一半以上麻疹病患是宗教團體“救世神教”成員。這一團體先前聲稱疫苗“有害”，如今說正在與衛生機構合作。



“救世神教”成員去年底參加某一次活動。這一團體承認，它對藥品所持觀點導致“一些信徒沒有接種疫苗，不少感染（麻疹）的人到場”。它承諾就麻疹之類“高度傳染性疾病”所對應的疫苗改變“教義”。



日本厚生勞動省敦促民眾立即接種麻疹疫苗，醫院等醫療機構應採取預防措施。麻疹傳染性強，可導致嚴重腹瀉、肺炎或失明，甚至死亡。世界衛生組織說，它是幼兒死亡的主要誘因之一，可以接種疫苗方式有效預防。



世衛組織本月說，全球麻疹病例去年增加50%，一些疫苗覆蓋率高的發達國家同樣出現疫情。“我們的數據顯示，麻疹病例大幅增加，發生在所有地區，”世衛組織免疫、疫苗和生物制劑主管凱瑟琳·奧布萊恩說，“疫情持續時間長，規模大並在增加。這不是一個孤立的問題。”



世衛組織認定，疫苗懷疑論、衝突以及一些地區難以獲得醫療保障導致麻疹病例增加。不少專家說，發達國家麻疹病例增加一方面緣於盲目樂觀，另一方面緣於毫無依據地把麻疹疫苗與自閉症關聯。



（來源：新華網）