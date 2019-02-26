人教社回應語文教材删除《陳涉世家》

中評社北京2月26日電／近日，有網友發現，最新版初中語文教科書删除了幾代人耳熟能詳的經典文言文《陳涉世家》，“整個初中課本都沒有《陳涉世家》了” ，這篇已陪伴國人近60年的課文，有很多令大家倒背如流的名句——“苟富貴，無相忘”、“燕雀安知鴻鵠之志”、“王侯將相寧有種乎！”昨天，人教社回應確認，該篇目確已從語文教材中删除，但歷史教材中仍有保留。人教社表示，“只是為避免不必要的交叉重複”。



“陳勝、吳廣起義是初中歷史必須講述的內容，因此，初中統編歷史教材七年級上册《秦末農民大起義》一課專列‘陳勝、吳廣起義’，詳細介紹陳勝、吳廣大澤鄉起義，並引述了‘王侯將相寧有種乎’”，根據人教社的回應，在三科統編教材編審過程中，為了避免不必要的交叉重複，三科編寫組根據學科特點，來統籌安排道德與法治、語文和歷史的相關內容。



此前有網友發現，最新版初中語文教材——七年級上至九年級下，共六册，確實已找不到《陳涉世家》這篇課文。之前的舊人教版初中語文教材，曾將這篇課文放置在九年級上册。但這次統編版教材，已確認該篇目從語文教材中删除，將告別近60年的語文講堂。



《陳涉世家》是《史記》中的名篇，記述了陳勝、吳廣等底層民眾起事反抗秦朝暴政的歷史。其進入初中語文教科書，至晚可以追溯到1960年——該年發行的“九年一貫制試用課本”第十六册，也就是八年級下學期用書的第19課，課文標題是《陳涉世家》；人教社該年出版的初中語文第6册，課文標題是《陳涉起義》。



從1960年算起，這篇課文已陪伴國人近60年，很多人對文中的名句——“苟富貴，無相忘”、“燕雀安知鴻鵠之志”、“天下苦秦久矣”、“今亡亦死，舉大計亦死，等死，死國可乎？”、“王侯將相寧有種乎！”可以說是倒背如流。