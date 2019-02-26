清償民營企業賬款超一千六百億元

中評社北京2月26日電／日前，國務院召開常務會議，聽取清理拖欠民營企業、中小企業賬款工作匯報，要求加大清欠力度，完善長效機制。



在25日舉行的國務院政策例行吹風會上，工業和信息化部副部長辛國斌表示，現階段清欠工作已取得階段性成效，全國政府部門、大型國有企業共清償民營企業賬款超過1600億元，其中，農民工工資、民生安全工程欠款得到了優先清償。



從央企層面來看，經摸排，中央企業作為甲方，與民營企業在執行合同近700萬份，金額超過10萬億元，共清理出逾期欠款1116億元，占在執行合同金額的1.1%。同時，中央企業每年發放農民工工資約2500億元，其中有少數存在拖欠農民工工資情況，共拖欠金額8.2億元。



“經過三個月的清欠工作，截至1月末，中央企業拖欠農民工工資8.2億元已全部清零；拖欠民營企業賬款已清償839億元，清欠進度為75.2%。”國資委財務監管局局長鄔紅兵介紹。



在政府部門方面，財政部通過完善預算措施，支持各部門做好清欠工作。財政部預算司負責人郝磊做出說明，“對於已經列入部門預算的，及時審核撥付資金；對於沒有安排預算或資金存在缺口的，指導有關部門通過部門預算調劑、動用結轉資金等渠道予以解決。”



辛國斌指出，在全國範圍內全面部署開展清理拖欠民營企業、中小企業賬款工作，就是要向全社會傳遞堅定不移支持民營經濟發展的強烈信號，為民營經濟發展營造良好的政策環境，讓民營企業輕裝上陣，增強發展信心和創新活力。



辛國斌說，下一階段將加強督促指導、要加大問責、要加快立法工作、加強政府工程項目審核等，以確保清欠工作目標任務按期完成。



（來源：人民網）