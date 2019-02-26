兩年來高風險資產規模共縮減約十二萬億元

中評社北京2月26日電／在2月25日國新辦新聞發布會上，中國銀保監會副主席王兆星介紹，當前，防範化解金融風險攻堅戰取得良好開局，銀行保險領域的野蠻生長現象得到遏制，影子銀行和交叉金融風險持續收斂，兩年來這類高風險資產規模共縮減約12萬億元。結構性去杠杆達到預期目標，兩年銀行業累計處置不良貸款3.48萬億元。下一步將緊盯不良貸款、中小銀行保險機構、影子銀行、房地產和地方政府債務等幾個重要風險領域。



針對最近市場關注的票據融資套利風險，王兆星說，一般來講，在流動性相對比較充裕的情況下，短期貸款和票據融資會相應地增長比較多，因為票據融資是一種比較受企業歡迎、相對比較便利的融資方式。據調查，這些新增的票據融資大多是有商品交易、有真實貿易背景的，絕大部分投入到實體經濟當中，但也有部分在同業、理財當中空轉。目前銀保監會正在加強檢查。



“其中有些業務是市場行為，但屬於套利，監管不予支持。有些票據套利完全是違規的，沒有商品交換、貿易背景，資金在同業之間循環，這些屬於規避監管的套利行為，監管會嚴厲地制止和處罰。”王兆星說。



過去兩年，銀行業保險業堅決清理整頓脫實向虛、以錢炒錢活動，金融生態逐步好轉，銀保監會針對銀行業保險業面臨的各類風險和突出問題，研究提出118項監管制度補短板項目。“對‘有照駕駛’但屬於‘違規駕駛’進行嚴厲查處。同時，對那些‘無照駕駛’非法從事經營活動、屬於違規逃避監管的，包括影子銀行、網絡借貸進行了專項整治，各種金融亂象得到了有效遏制。”王兆星說。



當前結構性去杠杆達到預期目標。王兆星說，我國經濟的宏觀杠杆率已改變過去年均增加10多個百分點的勢頭，去年以來趨於穩定。降杠杆主要是降地方政府的杠杆、企業的杠杆。現在杠杆首先是穩，在穩的基礎上再不斷下降，企業和地方政府降杠杆工作還要繼續下去。要嚴格按照市場化、法治化的原則，按照審慎的風險管理控制標準，對相關基礎設施建設項目和企業發放貸款，切實防範相關風險，支持企業和基礎設施建設的推進。同時對於房地產，要區別對待，實施差異化的房地產信貸政策。既要不斷地化解存量風險，也要有效控制增量風險。