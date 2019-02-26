盧秀燕：蔡英文戰爭說讓民眾和役男家屬恐慌

台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月26日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍台中市長盧秀燕26日上午接受媒體訪問表示，最近兩岸關係蠻緊張，尤其是蔡英文的相關談話，像蔡接受CNN訪問時說，“我們希望至少能抵抗24小時”。她認為這樣的講法，可能反而讓民眾更恐慌，為什麼蔡會特別提“24小時”？是不是我們的應戰能力只有24小時？的確已經造成民眾跟役男家屬恐慌，希望蔡政府能好好解釋。



盧秀燕透露，她在基層跑行程時，的確有一些民眾或役男家長蠻恐慌的，這是人性反應。所以她建議蔡英文最近應該要適時澄清，例如最近不是有“迴廊談話”，要不然她接受外國傳媒訪問提出“24小時”，的確造成民眾跟役男家屬的恐慌，但只要好好解釋就好了。



最近蔡政府兩岸關係談話有漸漸強硬趨勢，先是“行政院長”蘇貞昌在“立法院”備詢時，提到“拿一支掃帚都跟對方拚”，接著是蔡英文接受CNN專訪，被問及“如果中國明天就入侵，會指望美軍出現嗎？”蔡回答台灣已經24小時戒備，有承受第一波攻擊的防衛能量，盼世界其他國家站出來給中國施壓。



盧秀燕26日上午召開市政會議，會前接受媒體訪問。對於兩岸關係趨於緊繃，盧秀燕表示，感覺上最近兩岸關係蠻緊張的，尤其蔡英文講了話以後，蔡接受CNN訪問時說，“我們希望至少能抵抗24小時”。這樣的講法可能反而讓民眾更恐慌，為什麼她會特別提一個“24小時”？是不是我們的應戰能力只有24小時？