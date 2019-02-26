韓大馬拿上億農產品訂單　桃農會：非常羨慕

桃園市農會總幹事蔡瑞源。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月26日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜到馬來西亞成功爭取一億元(新台幣)的農產品訂單，桃園市農會總幹事蔡瑞源接受中評社訪問表示，一億元金額真的不小，也會幫助高雄農漁民增加收入，“非常羨慕，但知道自己條件”，因為每個縣市農漁產品特性不同，桃園農產品最大宗是稻米，要拿到同樣金額的稻米訂單不太可能。



高雄市長韓國瑜在去年九合一選舉時曾提出“南南合作”，24日飛往星馬，第一站在馬來西亞吉隆坡，立即與大馬農業乾糧進出口公會簽訂MOU，替高雄市農會拿下高達1億元的農產品訂單，後續還會與新加坡通商，簽訂3到4年穩定合約，對高雄的農漁產品外銷有很大的幫助。



“韓國瑜一出馬，高雄在馬國成功拿下1億元的訂單”，這個訊息確實給各縣市農會很大震撼，也引起很大迴響。



桃園市農會總幹事蔡瑞源被問到，會不會“羨慕到爆”？看到一億元訂單，“眼睛會不會看到掉出來”？蔡瑞源坦言，羨慕並給予祝福，“但是眼睛不會看到掉出來”。



外界認為，高雄過去都是民進黨執政，現在韓國瑜上來，藍營出手就拿到一億元訂單，是否對於民進黨執政的桃園市農業發展，帶來很大競爭壓力？



鄭文燦25日接受中評社訪問，被問到上述問題，表示會“大家用好的經驗、互相為借鏡，互相為奧援”，迴避藍綠議題。



蔡瑞源告訴中評社，農業本來就沒有藍綠之分，不管誰上台，只要願意幫助農民，增加收入，都會受到歡迎，他也認為韓國瑜替高雄爭取這一億元訂單，恐怕不是單一農產品，而是針對季節性農漁產品做採購。去年台灣氣候屬於暖冬，很多優質水果生產過剩，最後消不出去，現在多一個“南向”管道，有助於南部農民的收入增加。



他解釋，桃園農產品最大宗是稻米，這幾年價格持平，而且開始走小包裝、精緻米的路線，桃園市農會還出品“金舞滂米”，閩南語諧音就是“真正香”，就是典型例子，稻米生產與收購價格很穩定。



被問到，是否期待稻米外銷增加收入？



蔡瑞源表示，稻米某種程度仍屬於出口管制，需要申請核准，況且東南亞也是稻米主要產地，“南向”有程度上困難，至於“西進”，過去吳志揚擔任桃園縣長，確實成功爭取與大陸稻米採購合作，但是到了最後，都因為種種原因，並未確實落實採購合約，也因此對於韓國瑜替高雄農漁產品，成功爭取一億元訂單，給予掌聲，更期待訂單真正落實。