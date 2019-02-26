31個省區市全部頂格減征“六稅兩費”

中評社北京2月26日電／記者從國家稅務總局獲悉：截至目前，31個省、自治區、直轄市均已發文明確，小微企業“六稅兩費”按50%幅度頂格減征。大連、青島、寧波、廈門、深圳5個計劃單列市按照本省規定執行。



據悉，允許地方政府在一定幅度內減征“六稅兩費”是新一輪小微企業普惠性減稅降費政策措施的重要組成部分。1月9日召開的國務院常務會議決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業減負約2000億元。會議明確，允許各省（區、市）政府對增值稅小規模納稅人，在50%幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅等地方稅種及教育費附加、地方教育附加。1月17日，財政部、國家稅務總局發出通知，明確由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況，以及宏觀調控需要確定，對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加，政策執行時間為2019年1月1日—2021年12月31日。



各省（區、市）“六稅兩費”減征措施的陸續出台，為小微企業普惠性減稅降費政策措施進一步落地生根創造了條件。據了解，1月21日、23日，吉林、山西、浙江三省率先確定按50%幅度頂格減征“六稅兩費”，其他28個省（區、市）也在農曆春節前後陸續發文明確頂格減征。



“31個省（區、市）均按照50%幅度頂格減征‘六稅兩費’，是中央與地方聯動，共同應對經濟形勢挑戰而推出的重要措施之一，力度之大、速度之快、貫徹之徹底，是以往所少見的，這體現出從中央到地方以小微企業發展促經濟平穩運行和就業穩定的決心。”上海財經大學公共政策與治理研究院院長胡怡建教授認為，各地根據自身經濟發展情況，頂格減征“六稅兩費”，將進一步減輕市場主體負擔，對促進經濟轉型升級，增強應對經濟下行壓力挑戰能力，助推經濟實現高質量發展具有重要意義。



（來源：人民日報）