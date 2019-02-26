日本機器人產業何以位居世界前列

日本發展機器人產業由來已久，也一直走在世界前列。日本機器人使用量不僅占據了世界機器人使用量的相當大比重，而且產量和出口量十分可觀，已經成為世界機器人的最大賣家。



今年以來，日本企業接連發布有關機器人產業的新進展。鬆下公司展出了其最新研究成果，使用者通過佩戴特殊眼鏡，可以用眼神和口令指揮自己身上的“第三只手”機械臂。另一家日本機器人公司“MUJN”研發的3D智能識別系統，能使機器人快速識別、抓取各種箱型貨物，可在物流領域大顯身手。日本電裝公司研發的機械臂則可以從事科學實驗操作。



當前，在全球製造業、高科技產業、服務業等諸多領域，機器人正在被越來越廣泛地使用，性能也在不斷提高。據統計，2018年全球機器人產業市場規模超過298.2億美元。其中，工業機器人市場規模為168.2億美元，服務機器人市場規模為92.5億美元，特種機器人市場規模為37.5億美元。日本發展機器人產業由來已久，也一直走在世界前列。2018年，日本工業機器人訂單金額比2017年增長7%，首次突破1萬億日元大關，預計2019年將同比增長4%，達到1.05萬億日元（折合約90億美元）。日本機器人使用量不僅占據了世界機器人使用量的相當大比重，而且產量和出口量十分可觀，已經成為世界機器人的最大賣家。



日本的機器人產業何以位居世界前列？這要追溯到上世紀60年代後半期。當時，日本正值經濟高速增長時期，勞動力短缺問題非常嚴峻。同時，產業界對自動化的需求也很高，機器人由此得到應用。另一個重要原因是，具有一定危險性的工作需要大量機器人來替代人工操作。為了滿足這一需求，1969年日本成功研製出第一台應用於生產的機器人，當時被用於提取和搬運重物。自上世紀80年代起，日本機器人的數量開始激增。泡沫經濟破滅後，雖然機器人產量有所減少，但機器人出口卻有了長足發展。現在，日本的機器人主要用於汽車製造業和電子機械產業。



此外，日本行業內部競爭也進一步推動了機器人產業的快速發展，且不斷開發出具有更高性價比的機器人產品。同時，在生產技術能力不斷提高及設計規格更加精確的要求下，汽車業和電子產業等機器人大用戶也紛紛同機器人製造商開展聯合研發。通過研發機器人製造過程中必不可少的關鍵元器件製造技術，極大地推動了機器人產業升級。隨著近年來日本“少子老齡化”趨勢日益加劇，勞動力短缺問題再度凸顯，企業及社會生活諸多領域對機器人的需求迅速擴大，日本機器人製造商及相關研究機構在機器人研發和生產方面又進入了一個新的“加速期”。



值得一提的是，政策扶持對日本機器人產業發展也起到了至關重要的作用。為了促進機器人的普及和應用，日本政府對企業使用機器人給予了一系列優惠政策，如特別折舊、減稅、優惠貸款等；對機器人製造商相關技術研發也給予了許多政策支持，如優惠稅制、幫助融資等。隨著人工智能技術普及，機器人的使用範圍將進一步擴大，機器人產品也呈現多元化發展趨勢。（來源：中國經濟網－《經濟日報》）