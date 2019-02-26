河北滿城回應“削山造地建別墅群”

中評社北京2月26日電／此前，有媒體報道“保定市滿城區削山造地建別墅群”一事，引發網友熱議，25日晚間，河北省保定市滿城縣委宣傳部在官方微博通報“保定市滿城區削山造地建別墅群”問題。通報指出，經初步核查，項目存在未批先建、超占土地建設、處罰未履行到位、規劃審批不規範、部門監管不力等問題。目前，已對所涉項目進行封停，違法違規問題將按程序依法處理，市縣（區）紀委監委已介入調查。



通報指出，2019年2月21日，網報保定市滿城區秀蘭文化小鎮項目削山造地建別墅群問題後，保定市處置工作聯合調查組經初步調查核實，秀蘭文化小鎮項目由秀蘭集團開發建設，位於滿城區、順平縣，擬建設內容包括會展中心、園林、健康養老、運動體驗、田園休閑、美麗村落、生態綠化、商業住宅等，網絡媒體報道的3900畝為秀蘭集團宣傳的項目預期規模，項目實際占地790.576畝。該項目不在自然保護區、風景名勝區核心景區、飲用水水源地保護區和重要河流湖庫管理範圍內，未觸及生態保護紅線。



通報介紹，健康養老項目即為網報“別墅群”，其所占土地已於2018年6月經省政府批准轉為國有建設用地，面積189.774畝。2018年8月，項目方在尚未取得土地、規劃等相關手續的情況下擅自開工。經初步核查，項目存在未批先建、超占土地建設、處罰未履行到位、規劃審批不規範、部門監管不力等問題。目前，已對所涉項目進行封停，違法違規問題將按程序依法處理，市縣（區）紀委監委已介入調查。



（來源：人民網）