中評現場：統促黨抬棺“立院”抗議蔡要開戰　

抗議民眾手拿“無辜民眾，不做砲灰”的牌子。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月26日電（記者 倪鴻祥）中華統一促進黨總裁張安樂抗議蔡英文政府近來針對兩岸關係頻頻提出開戰說法，今天上午率100餘人赴“立法院”中山南路正門口抬棺抗議，但警方密集佈陣，張安樂剛把棺材從小卡車抬下就被警方強勢奪去並拆成兩半沒收，現場引發對峙。



統促黨上午100餘人舉著紅色旗子、身穿“台獨”賣台挑起戰禍，陣前起義不做炮灰”的藍背心夾克到“立法院”抗議，“拔菜總部”也到場聲援。警方事前接獲情資指張安樂會抬棺到現場抗議，因此上午緊急佈署警力並設置禁止通行的柵欄，進行“立院”周邊管制，中山南路靠“立院”一側的整個慢車道也管制車輛通行。



上午10時30分許，張安樂帶著一副棺材，站在小卡車上出現在中山南路上但遭警方驅離不准臨停，小卡車一路開到中山南路與青島東路口再度臨停，張安樂抬下棺材立即遭員警上前搶棺，並在瞬間拆成兩半，被警方奪走並舉牌警告，張安樂大聲抗議無效，原本站在“立院”門口前方的支持者立即移位到張安樂面前，和警方對峙，現場氣氛緊張。



張安樂表示，民進黨當局把台灣人民當芻狗，一個說要戰到一兵一卒（“國防部長”嚴德發），一個說要戰到一支掃帚（“行政院長”蘇貞昌），但民進黨官員們的子女有誰在部隊？他們不是當民代就是坐領高薪，或者乾脆躲在國外，萬一戰爭爆發，死的都是別人的子女，既然他們那麼想挑起戰爭，他們就應該站到第一線。他還說，願意為兩岸的和平統一隨時奉獻生命，所以準備好一口棺材以示決心，要蔡英文，賴清德，蘇貞昌，嚴德發等人也表現決心。