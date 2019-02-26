這屆奧斯卡，你該知道的華人力量

圖片來源網絡 中評社北京2月26日電／第91屆奧斯卡頒獎禮於北京時間2月25日上午舉行。其中，最佳影片由《綠皮書》獲得。該片還獲得了最佳原創劇本獎和最佳男配角獎（馬赫沙拉·阿里）。



此外，拉米·馬雷克和奧利維婭·科爾曼分獲最佳男女主角獎。最佳外語片獎則授予了墨西哥的《羅馬》。除了獲獎影片和影人，本屆奧斯卡值得人們關注的是華人力量成為繼黑人、流媒體企業之後，又一股在美國電影行業中崛起的新生力量，對傳統好萊塢電影乃至美國電影行業版圖構成了新的衝擊——從資本到文化。



中國資本



阿里看准《綠皮書》



成為本屆大贏家



《綠皮書》由美國參與者影片公司、美國夢工場影片公司出品，阿里影業聯合出品。《綠皮書》的成功，意味著阿里影業成為繼亞馬遜、奈飛之後全球第三家聯合出品獲奧斯卡最佳影片提名的互聯網公司，成為本屆奧斯卡中國最大贏家。



《綠皮書》改編自牙買加裔美國鋼琴家唐·謝利和其雇傭的司機兼保鏢托尼·立普的真實故事。維果·莫騰森飾演的底層白人司機以及馬赫沙拉·阿里飾演的黑人鋼琴家前往尚未平權的南方巡演，兩個地位和性格懸殊的男人在這段旅途中從格格不入到惺惺相惜，共同譜寫了一段真摯的友情。影片由阿里影業參與製作。



值得關注的是，中國電影企業在對中國大陸電影的投資中喜歡大敘事和具有家國情懷的電影項目，但是在對美國電影的投資中，中國電影企業則把講述小人物的故事和具有溫情敘事風格的文藝項目作為了一個投資策略。