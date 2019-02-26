韓國瑜：不論數量多少　跑這一趟絶對值得

韓國瑜今天上午跟新加坡職工總會平價合作社總裁謝健平簽約。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任首次出訪馬來西亞跟新加坡，中評社隨行採訪，展開第三天新加坡行程，韓國瑜今天上午將跟新加坡國會議員、新加坡職工總會平價合作社總裁謝健平簽約。高雄市政府表示，這是三年採購的合約，每年一百萬新幣，三年合計約7000萬台幣。



謝健平表示，未來三年甚至更久，超市內就可以吃到從高雄來的新鮮水果，芭樂、蓮霧、蕃石榴、蜜棗、紅蘿蔔跟其他蔬菜，很高興有機會跟高雄合作。



高雄市長韓國瑜致詞表示，這次從遠道而來，雖然有人認為勞師動眾，但是為了高雄發展與農漁民，不管數量多少跑這一趟絕對值得，帶領各局處及農漁會的大家長，來幫忙簽訂單找通路，謀求更好的生活，非常有意義。



韓國瑜表示，也歡迎新加坡民眾來高雄玩，mouth to heart，從“嘴對心”到heart to heart “心對心”。韓也提到新加坡東西非常好吃，昨晚就吃了肉骨茶，同時也是充滿歡笑、乾淨、一片藍天的國家。



韓國瑜跟謝健平簽約時互動相當好，雙方有說有笑，和熱情握手，簽約完更熱情擁抱一下，主持人也說真的是“心對心”的交流。