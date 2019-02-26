大華網路報：選務公正新挑戰

中評社香港2月26日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，“行政院”蘇貞昌公布新人事安排，將提名去年競選連任失利的雲林縣長李進勇，擔任“中央選舉委員會”主任委員。由於“中選會主委”之任命尚須經“立法院”同意，以民進黨在“立法院”掌握絕對之優勢，相信此項任命當可順利通過。然而，李進勇又是一位因去年底敗選而升官之例，而且還是以執政黨政治人物身分，來擔任“獨立機關”之部長級特任官，此為“中選會”有史以來所首見。



早期“中選會主委”是由“內政部長”兼任，自2000年5月20日起改為專任的政務官職務後，迄今歷經過政黨交替執政。首次政黨輪替由民進黨“中央”執政時，其任命原為兼任“中選會主委”的黃石城，繼續擔任改制後第一任的“中選會”政務職專任主委。黃石城四年後任期屆滿，民進黨另外任命張政雄為主任委員。黃石城雖然從政以來並未參加政黨，但他和張政雄一樣，政治立場皆為親近民進黨。



2009年國民黨執政後，提名與任命了無黨籍律師賴浩敏擔任“中選會主委”。一年後，賴浩敏因另獲“總統”提名並獲“立法院”同意任命為大法官兼“司法院”院長，“中選會主委”一職另外提名與獲“立法院”同意任命了張博雅。張博雅在2014年8月1日另外獲提名與同意任命為“監察委員”兼“監察院”院長，其後乃又提名與獲得同意任命劉義周擔任“中選會主委”。