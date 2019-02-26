初選案明出爐　盧秀燕：要會贏！不是自己爽

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月26日電（記者 林谷隆）國民黨中常會27日即將決定2020大選的初選辦法，國民黨籍台中市長盧秀燕26日上午接受媒體訪問表示，初選應該要尊重黨員，另方面也要能夠找到勝選的候選人，我們要思考的是“要會贏！不是自己爽”。也就是說，如果國民黨提名一個人，只能在初選時很高興，大選時通過不了，那這沒用。



國民黨中常會即將在27日討論2020初選提名辦法，目前傳出國民黨智庫提交的初選評估報告確定“排除全民調”，維持黨員投票機制，至於比例如何分配則未定。



盧秀燕26日上午召開市政會議，會前接受媒體訪問。對於國民黨2020初選可能排除“全民調”選項，媒體關注一直支持“全民調”的盧秀燕看法。



盧秀燕表示，當然初選也應該要尊重黨員，另一方面，她覺得能夠找出能“勝選”的候選人非常重要，國民黨目前浮上檯面的人選，在本黨的資歷都很久，從政經歷很久，都有一定的國家社會理念，這點是無庸置疑的。



盧秀燕強調，我們要思考的是“要會贏！不是自己爽”，也就是說國民黨提名一個人，結果沒有辦法選贏，那這沒用，只能在初選時很高興，大選時通過不了，所以她覺得務必思考，國民黨提名的人一定要能夠贏得大選，這個非常重要。