敗選者聯盟又添一人或成民進黨再敗選稻草

李進勇。(中評社 資料照) 中評社香港2月26日電／民進黨不但敗選“九合一”選舉，而且蔡政府在“九合一”選舉中的選務工作也一團糟，因而也被視為導致民進黨敗選的其中一個原因，因為在投票過程中，有選民不耐煩投開票站的選舉及“公投”的流程安排，而遷怒於蔡政府，臨時改變了投票的主意。因此，在“九合一”選舉過後，民進黨內一片指責“中選會”尤其是其主委陳英鈐之聲，陳英鈐也就不用等到蔡英文對待吳容寧那樣“屈辱”地被“炒魷”，就自動辭職。



此後，“中選會”主委一職就一直由副主委陳朝建代理，至今已經兩個多月。而由於二零二零年“總統”和“立委”大選的選務工作就要啟動，雖然有代理主委陳朝建主持工作，但畢竟“不成體統”，不但在主持選務工作過程中欠缺完整的權威性及公信力，而且還可能因此而成為促成蔡英文爭取連任失利及民進黨籍“立委”參選人兵敗如山倒的重要因素。昨日“行政院”在提名一批政務官擬任名單函送“立法院”審查，其中就有李進勇將出任“中選會”主委。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，此形成絕妙的諷刺。提名李進勇等人的“行政院”的正副院長蘇貞昌、陳其邁，都是在“九合一”選舉中的敗將，在分別參選新北市長和高雄市長中，以得票率較大差距而落敗；而新任“交通部長”林佳龍更是丟失了台中市，因而被譏為“敗選者聯盟”。而李進勇同樣也是在“九合一選舉中守不住雲林縣，亦即也是“敗選者”，因而“敗選者聯盟”又添一人。



再加上也是守不住敗選彰化縣長的魏明谷，已經被安排接任“台水”董事長，因而民進黨在“九合一”選舉中落敗的縣市長參選人，除了參選台北市長失利的姚文智之外，都基本上有了新的出路，而且其職位比在“九合一”選舉中參選的縣市長還要“高尚”。這就是民進黨曾經嚴厲批評國民黨的酬庸歪風。而且，“行政院”從正副院長，到幾位主要政務官，尤其是主管選務行政工作的“中選會”主委，都是敗軍之將，毫無“迴避”意識，充滿諷刺意味。



對此人事安排，社會上充斥著一片質疑聲音。不少人指出，敗選之將出任“中央”官員，民進黨就是標準的人人有獎。而且李進勇當過民進黨政務官、民意首長，政黨傾向強，擔心李進勇未來難以中立行政。實際上，“中選會”主持選務工作，應當提名一個社會評論較為公平公正的人選，因為“中選會”處理的是高度政治爭議的選舉議題，必須中立才服眾，因而當年中國國民黨執政時提名的“中選會”主委，包括黃石城、張博雅等，都是社會公論比較中立的人士，就是要讓大家覺得信服。而李進勇在意識形態上是偏“獨”人士，凸顯了民進黨在抓到權力後，想怎麼搞就怎麼搞，思維完全不一樣，而且還是以“台獨”掛帥。