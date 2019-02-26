彭斯將會見瓜伊多　或對馬杜羅發動新制裁

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／美國副總統彭斯當地時間25日抵達哥倫比亞首都波哥大，他計劃在“利馬集團”會議上與委反對派領導人瓜伊多進行首次會面。委內瑞拉政府和反對派支持者23日因“救援物資”入境問題發生暴力衝突，美國等國家正持續給委總統馬杜羅施加壓力。據路透社報道，美國國務卿蓬佩奧24日聲稱美國會對委政府追加制裁，而美國共和黨參議員盧比奧則在推特上發布前利比亞領導人卡扎菲面部流血的照片要求馬杜羅下台，引發輿論廣泛爭議。



路透社稱，除與對方會面外，彭斯和瓜伊多還將在哥倫比亞同承認委內瑞拉反對派的“利馬集團”領導人會面，並有可能在會議上宣布對委內瑞拉新的制裁措施，以進一步切斷馬杜羅政府的收入來源。路透社援引一名美國高級官員的話稱，相關制裁可能包括“進一步對委關閉國際金融圈”，並增加對委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的制裁壓力。此外，美國及其盟友還在尋求驅逐一些居住在海外的委內瑞拉軍官的家屬，他們中的一些人住在佛羅里達州。



自23日政府與反對派在委哥邊境“正面對峙”後，委內瑞拉的局勢似乎進入更加充滿不確定性的階段。“就連瓜伊多自己也面臨未知命運”，美國《紐約時報》24日分析稱，在瓜伊多違反旅行禁令，於上周五越過邊界進入哥倫比亞後，很多人都在猜測馬杜羅是否會允許他返回國內。一名委反對派議員稱，這一結果“可以想象”，該議員還認為，短期內（反對派）組織者已不太可能再次爭取到援助，“人道主義援助的進入不應該引發更廣泛的衝突”。



