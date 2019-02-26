明星真人秀為何失去吸引力

中評社北京2月26日電／明星真人秀在衛視、網絡平台上的出產量依然很高，最近比較吸引人關注的有《我家那閨女》《女兒們的戀愛》《妻子的浪漫旅行》《小姐姐的花店》等。但在收視率、話題熱度、社會影響等方面，明星真人秀的生存狀況，可以用“萎靡不振”來形容。



在節目形式的設計、節目內容的呈現、明星嘉賓的構成上，現在的真人秀已經做到輕車熟路。隨便拿出一檔節目放在十幾年前或者幾年前，都會吸引眾多的眼光，明星的一言一行，以及他們有意無意傳遞出來的觀點，都會被放大，成為被討論的對象。



可現在，除了真人秀中涉及交友、相親、催婚逼婚等話題時能引起一些關注，輿論對這類節目呈現出“麻木”的狀態。真人秀的生存環境，到了只有引起“罵聲”的時候才能成為一時熱點，那些細膩呈現人物真實美好一面的細節，越來越沒法感動觀眾。



不再相信真人秀裡的感動、眼淚、溫暖的瞬間，除了這些瞬間有“安排”“生造”的嫌疑，還有一個原因是，真人秀給觀眾給得太多了，“套路化”之後失去了新鮮感。觀眾對真人秀的口味在變重，面對真人秀的迎合，又很快覺得厭煩，這形成了一個惡性重複的閉環。



明星子女、奢華旅行、明星夫妻……真人秀把主題集中於此，時間久了會形成一種隔閡，明星越是竭力表現自己普通人、煙火氣的一面，觀眾越會覺得，這是出於某種展現的目的，並非為了帶領與交流。缺乏參與感，使得真人秀開始與觀眾漸漸走遠，節目製作方累了，觀眾也看累了。



如果注意觀察的話，會發現真人秀在一個時間節點上，已經進行了一次集體轉向，節目的社會元素、公眾話題探討尺度都大幅減少或收窄，節目的格局明顯地在向下行走，“吃吃喝喝”“打打鬧鬧”，再加上無關痛癢的一個話題被拉長至一整集，這些雞毛蒜皮很難再讓觀眾產生跟隨感。



早期影響很大的真人秀節目，如《爸爸去哪兒》《極限挑戰》《奔跑吧，兄弟》等第一、二季，在其娛樂表象之下，是可以觸摸到嚴肅內核的，節目對於當時的社會心理是有著一定折射的，與現在的真人秀相比，過去那些影響很大的節目，還是有著足夠的開放性，能夠容納不同視角的切入。