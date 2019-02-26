朝美領導人今抵河內　明將首次共進晚餐

韓聯社報道截圖（圖片來源：環球網） 中評社北京2月26日電／據韓聯社2月26日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩和美國總統特朗普將於26日抵達越南河內，朝美首腦第二次會晤進入最後倒計時。



報道稱，據悉，金正恩當天上午到達與中國接壤的越南諒山省同登站後，改乘轎車前往河內。上午6點到下午2點，從同登市到河內的一號國道將限行。昨天，同登站已鋪設紅毯，有軍警把守，戒備森嚴。



特朗普將於當晚8點30分許抵達河內內排國際機場，27日上午11點和12點分別會見越南國家主席阮富仲、總理阮春福。之後，他將和金正恩共進晚餐，開啟首腦會談的正式日程。晚餐時間、地點和形式不得而知，但鑒於先期抵達河內的朝美禮賓工作組此前共同到歌劇院踩點，這裡被認為很可能是兩位領導人的晚餐地點。韓聯社稱，這將是金正恩與特朗普首次共進晚餐。





報道稱，兩位領導人將於28日舉行會談，就朝鮮無核化措施和美國的相應措施進行談判。美國政府官員22日向媒體記者表示，會談以單獨會談、就餐、擴大會談的順序進行。會談結束後，雙方將發表包含會談結果的《河內宣言》。第一次在新加坡舉行會談時，金正恩與特朗普午餐結束後在酒店庭院裡簡短散步，預計此次也會有類似的安排。



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