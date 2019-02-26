周錫瑋爭取藍2020提名　拋二階段初選

周錫瑋（右）今天接受廣播節目專訪，宣布爭取國民黨2020提名。（照片：周錫瑋辦公室提供） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨前台北縣長周錫瑋今天正式宣布爭取國民黨2020大選提名。周說，黨內應該要有二階段初選，黨內初選推選候選人後，當民進黨及獨立參選人出現，應該加上可能勝選的黨內同志進行全民調、或者協調，務必推派出“國民黨最強候選人”。



周錫瑋今天是在接受廣播節目專訪時正式表態要爭取國民黨2020大位提名。周說，最近看到國民黨黨內為了初選制度，爭議不休；而民調最高的高雄市長韓國瑜為了對高雄市民的承諾，不得不瞻前顧後，他站出來，希望幫國民黨，把人民想要的說清楚，不要重蹈四年前的悲劇，不要再讓親者痛、仇者快，不要再辜負台灣人民的期望。



周錫瑋表示，國民黨初選制度不可廢，必須舉辦國民黨黨內初選，推選“總統”候選人。黨員是我們的根、人民是我們的養分，兩者的意見都必須聽、必須辦理國民黨的黨內初選。但是在民調加投票前，應舉辦候選人公開政見會，直接向黨員及選民說清楚兩岸、經濟、能源、環保、教育主張，舉辦政見會而非辯論會，是希望同志不要互相攻訐。



周錫瑋鄭重呼籲，當民進黨及獨立參選人出現，應該加上可能勝選的黨內同志進行全民調、或者協調，務必推派出“國民黨最強候選人”，透過初選機制勝選的人必須有這樣的胸襟、必須理解人民的心聲。



周錫瑋說，關於2020大選，他已經朝向這個方向準備，為團結國民黨努力。希望國民黨有更多有抱負、有理想的人出來，讓人民有更多選擇，讓國民黨提名最強的“總統”候選人，他相信，只有他周錫瑋，能夠大公無私，接受選民的意見，以“國民黨爭回“中央”執政權”為最高目標，也只有周錫瑋，可以跟任何一位太陽或后羿合作。知所進退，才能為人民、為“中華民國”爭取最大的權益，說起“知所進退”，國民黨還有人比我更明白這個道理的人嗎？