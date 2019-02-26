58名美前高官：總統宣布緊急狀態“無依據”　

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／據美國《華盛頓郵報》25日報道，曾任克林頓政府國務卿的奧爾布賴特等58名前美國政府安全官員當天將發表聯合聲明，公開指責美國總統特朗普為修建美墨邊境隔離牆宣布國家進入緊急狀態，這也使得華盛頓的政治氣氛更加緊張。報道稱，特朗普的做法已經在國會和政界引起廣泛不滿，圍繞總統權力的憲政之爭將達到新的高潮。



報道稱，準備發表聲明的官員來自民主、共和兩黨，聲明長達11頁。聲明稱，特朗普總統為修建美墨邊境隔離牆而宣布國家進入緊急狀態的做法“沒有任何事實依據”。這些前官員認為，根據美國國土安全部數據，2006年至2016年，未被發現的非法入境事件已從85.1萬件減少到近6.2萬件，在非法入境事件處於近40年歷史低點的當前，沒有必要專門挪用政府其他預算修建隔離牆。此外沒有記錄顯示，南部邊境地區有與恐怖主義和暴力犯罪有關的緊急情況發生。他們還引用司法部文件稱，美國絕大多數的阿片類藥物是合法入境的。這些官員稱，依據緊急狀態重新規劃政府資金的用途將破壞美國的國家安全和外交利益。據稱，此份聯合聲明將收入國會記錄。



美媒稱，除奧爾布賴特外，聯合簽署此份聲明的前政府高官還包括奧巴馬政府的第二任國務卿克里、美國前國家安全顧問蘇珊·賴斯等人。



（來源：環球時報）