港股大時代有捲土重來迹象

中評社香港2月26日電／中美貿易談判取得良好進展，刺激A股急飆逾半成，恒指亦一度升穿二萬九千點大關。雖然收市未能企穩在兩萬九千點之上，但大市成交金額急增至約1688億元，創近四個月以來最高，顯示市場炒賣氣氛熾熱，2015年的“港股大時代”，似乎有捲土重來的迹象。不過，證券界多認為港股好消息已幾乎盡出，不排除貼近3萬點時有回吐，暫難言重現“港股大時代”。



星島日報報道，在內地股市大升兼錄得逾萬億元人民幣成交的推動之下，恒生指數昨天最高見29009，創自去年7月26日以來新高。雖然尾段升幅收窄，收市報28959點，全日只漲143點，但以四連升合計，累積升幅仍有731點。利好消息離不開中美貿易談判進展，美國總統特朗普表示，美方將押後原定3月1日對中國貨加徵關稅措施期限，並計劃與國家主席習近平於佛羅里達海湖莊園舉行峰會。



由今年1月3日的25064點收市低位計起，直到昨天收市的28959點，恒指在接近兩個月的時間港股累積上升3895點，而且近日成交轉旺，昨日更大幅飆升至近1700億元的高水平，令人回想起2015年4月的“港股大時代”，恒指在一個月之內暴漲近4000點的驚人紀錄。儘管如此，證券界對於“港股大時代”重臨仍持懷疑態度。



正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，雖然昨天大市氣氛熾熱，但暫時仍及不上2015年“港股大時代”的盛況。至於港股會否進一步上升，他說逼近3萬點亦不足為奇，但重磅股即將公布的業績，未必可以配合升勢，而貿易戰舒緩的利好消息，已逐漸在大市反映，他呼籲投資者不宜在現階段大舉入市。



滙盈資產管理董事總經理連敬涵亦認為，雖然近期市場氣氛樂觀，但是否進入牛市以至“港股大時代”重臨，現時仍言之尚早。他說港股已開始進入好消息盡出的情況，但公司盈利以至宏觀經濟仍然充滿不明朗因素，不排除港股在升至3萬點之後出現大調整。



英皇證券研究部聯席董事陳錦興分析指，中港股市交投將會逐步增加，但不會於短時間內急增至“港股大時代”的水平，他亦相信恒指可持續近期強勢，進一步上破二萬九大關，惟高位獲利回吐壓力也不低。



個別股份方面，藍籌中資金融股表現標青，獲大行唱好的國壽（2628）表現標青，收市揚6.84%報22.65元；平保（2318）收漲5.12%報84.1元，成交79.88億元，居成交榜榜首。恒生指數公司上周五（22日）宣布季度檢討結果，創科實業（669）意外獲納入恒生指數成分股，昨天收飆6.62%報50.75元；遭剔出的華潤電力（836）收挫4.98%報14.88元，為表現最差藍籌。內地股市全線漲逾半成，中資券商股升幅顯著，中州證券（1375）收市升25.53%報2.95元；中國銀河（6881）收市升10.2%報5.94元。



另外，瑞聲科技（2018）發盈警，預期截至今年3月底止首季，未經審核股東應佔綜合溢利將下跌65%至75%至2.8億至3.9億元人民幣之間。瑞聲表示，第一季度通常是較弱的季度，期內客戶定單下降，料對首季收入造成明顯的負面影響，而且正處於轉型期的產品組合以及生產數量下跌，亦對首季度毛利率及淨利潤不利。