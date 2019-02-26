日本人長壽全球第一　10個秘訣9個是吃

近日，世界衛生組織（WHO）在日內瓦發布最新報告《世界衛生統計2018》。



其中，在此份報告中，備受關注的是“長壽排行榜”——平均預期壽命指標。



在各國預期平均壽命排名中，日本 蟬聯第一，達到84.2歲，其中：女性壽命預期為87.1歲，男性為81.1歲。除日本外，位列前十的國家依次是：瑞士、西班牙、法國、新加坡、澳大利亞、意大利、加拿大 、韓國和挪威。①



日本人長壽是有其原因的。日本文化專家馬科斯·卡塔赫納通過對沖繩等地百歲老人生活方式等進行研究後，認為有9個原因使得日本人長壽。不久前，健康時報記者也曾去日本旅遊，觀察發現，日本人有這些長壽因素：



1.吃飯講究八成飽



日本人講究吃飯吃八分飽。日本人認為如果吃到十分飽身體有害無益。如果吃十分飽，消化過程就會延長，身體各個器官的運作就會變得遲緩，而無法被調動起來發揮正常的生理功能。這也是為什麼很多西方人罹患肥胖症、糖尿病、肝病的原因之一。



比如，日本人吃飯用較小的盤子；不主張家庭型用餐，而是採用吧台式取餐方式，限制進食量。



2.每天要吃30多種食材



日本厚生勞動省在1985年就制定了《為了健康的飲食生活指南》，倡導民眾一天盡量吃30種食材（包括烹調油和調味品），營養才全面。



而長壽島沖繩的老人雖然吃得較少，但他們攝取的食物種類卻很多，平均一天達18種，主要包含各種蔬菜、豆類及其製品、雜糧、魚類、海藻和少量的豬肉、家禽及乳製品。



這些幾乎全是熱量低、油脂低但營養質量很好的食物，再加上大多都是天然食物，因此保持了非常好的營養均衡。



3.細嚼慢咽



日本百歲老人通常都吃得很慢。日本人從小就懂得細嚼慢咽能延年益壽。而咀嚼充分，飽腹感就會更強，自然就會吃得少，胃部的消化負擔就會減輕。

