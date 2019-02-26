體育時評：國乒對自己下了“狠手”

劉國梁 圖片來源網絡 中評社北京2月26日電／25日，中國乒乓球協會宣布建立新的備戰東京奧運會戰略體系，並公布新的國家隊教練組名單，隨之而來的還有“史上最嚴”的考核及獎懲辦法，“總指揮”劉國梁甚至可能因此全年零薪酬。誠然，“國球”一直在不斷求新求變中發展，但對自己這麼“狠”的舉措仍屬少見。



近年來，國乒這支“勝利之師”受到越來越多其他國家和地區運動員的衝擊，其中尤以日本的新生代選手為甚，張本智和、伊藤美誠、平野美宇等選手均曾戰勝過國乒名將，在某些比賽中甚至連續“狙擊”多名中國選手。



而在剛剛結束的2019年國際乒聯挑戰賽葡萄牙公開賽上，女單賽會頭號種子劉詩雯爆冷不敵日本“00後”選手早田希娜，更是讓人們看到了日本新星的迅速成長。東京奧運會的乒乓球賽場上，在全場日本觀眾的加油聲中，國乒能否頂住球台對面選手的衝擊，目前來看要打個問號。



雖說這些選手無法對國乒形成整體的威脅，但“星星之火”已經不容忽視。歷史上中國乒乓球隊之所以能夠長期保持在該項目上的霸主地位，一大原因就是他們明白“走下領獎台，一切從零開始”，時刻保持著憂患意識，時刻居安思危，並且主動求新求變。在對手處於萌芽狀態時主動調整，遠比等其最終“起勢”後再被動應對更為有效。



從時間上來說，東京奧運周期已經進入下半場，國乒這艘大船即使不加速，依然也可以依靠原有的慣性繼續前進，只是最終航速、航向如何就不得而知了。



在此次公布的考核體系裡，只有在規定的賽事中奪冠才有積分，拿不到冠軍則積分為零，而未達標組的主教練和組長將同時被降級，全組成員的基本薪酬扣除一半。劉國梁更是許下了“男女隊任何一個教練組考核不及格，自罰全年薪酬，誓與團隊共進退”的重諾，這是一種“破釜沉舟式”的自我要求。