前競選職員指控特朗普強吻　白宮：荒謬可笑

（2015年11月21日，約翰遜和特朗普在亞拉巴馬州伯明翰·傑斐遜市政中心。圖源：《華盛頓郵報》 ） 中評社北京2月26日電／特朗普被告了。據美國福克斯新聞報道，一名特朗普前競選團隊成員阿爾瓦·約翰遜25日提起訴訟，指控特朗普在2016年佛羅里達州的一場競選集會上未經允許強吻了她。對於她的指控，白宮當天立即出面否認，批指控“荒謬可笑”。



報道稱，阿爾瓦·約翰遜曾擔任特朗普2016年競選活動的亞拉巴馬州外聯主任，之後在佛羅里達州替特朗普助選。



25日，約翰遜在坦帕聯邦法院對特朗普及其總統競選團隊提起訴訟指控。訴訟聲稱，“然而，對於被告特朗普來說，約翰遜女士只不過是一種他認為有權主宰和羞辱的對象。就像他和其他許多女性一樣。被告特朗普在佛羅里達州的工作活動中，未經她的同意，在眾多競選官員面前親吻了約翰遜女士，這有違禮儀和隱私規範。



約翰遜還在接受《華盛頓郵報》採訪時透露了更多細節：那是在2016年8月24日，佛羅里達州的一場競選集會上。



當時，特朗普正在房車內與志願者們會面。“約翰遜女士注意到，被告特朗普正在盯著她看，並試圖與她進行眼神交。”訴訟書寫道。



當特朗普被告知要參加下一次集會時，她勸特朗普說，“去吧，征服他們”。



據稱，特朗普隨後抓住了她的手，稱讚她很努力。



