返家照顧母親妻子　陳明振含淚辭藍台中主委

國民黨台中市黨部主委陳明振召開記者會，宣布請辭黨部主委。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月26日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市黨部主委陳明振26日召開記者會，宣布請辭主委，回歸家庭，結束長達32年的黨務生涯。他說，他不是福將，選戰之所以會贏，就是要無私心的選擇候選人，團結一定勝利，不管誰接任主委，黨內唯有團結才能勝選才能重返執政！



陳明振在記者會上表示，去年8月14日選戰方酣，他帶著妻子就醫，檢查出來竟是已經罹患乳癌合併淋巴腫瘤第三期A級，隨之87歲高齡的母親因髖關節必須置換亦須開刀手術，因選戰正是激烈之時，他並未對外透露，僅部分同仁及幹部們知道。講到這裡，他頻拭淚，令在場人士不捨。



陳明振強調，從3月1日起，他將請假並靜候中央派人接任。他要回歸家庭，侍奉母親，照顧罹癌的妻子，他在2018年選舉後，撐到“立委”補選結束，才兩次向黨中央提出辭呈，感謝吳敦義主席一再的肯定跟慰留，地方大老也紛紛慰留，但是經再三深思，覺得是離開的時候，只有健康與家庭，才是自己的，其他的都是生命的過程！



陳明振，曾任國民黨彰化縣黨部主委、嘉義縣黨部主委、雲林縣黨部主委、宜蘭縣黨部執行長及省議會黨團辦公室副主任。父親為前嘉義縣長陳嘉雄。陳明振在2017年底接任台中市黨部主委，輔選2018九合一選舉、台中“立委”補選都取得佳績，被稱為是福將。



陳明振在地方被視為是吳敦義的人馬，2017年吳參選國民黨主席時，陳明振就全力相挺，協助在台中、彰化、南投規劃行程。吳當選後，指派陳明振出任國民黨台中市黨部主委。