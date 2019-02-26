河內宣言內容　韓媒：朝鮮美國已達成多項協議

中評社香港2月26日電／韓國媒體報道，據外交消息人士表示，朝鮮和美國已就計劃在28日發布的“河內宣言”針對重新確認非核化原則、朝鮮採取非核化前期措施和美國採取相應措施等達成協議。



韓國“中央日報”今天在頭版頭條以“朝鮮和美國研討終戰宣言－寧邊核設施視察成為最終磋商的痛處”為標題，作出前述報道。



這名消息人士還特別告知：“現正協商在宣言中加入終戰宣言內容的方案。”



與此相關，青瓦台發言人金宜謙25日在記者會上表示：“我認為，朝鮮和美國之間很有可能就終戰宣言達成協議。”



中央社援引报道，韓國外交消息人士表示：“朝鮮和美國正在最後商討，擬在特金二會河內宣言加入朝鮮和美國相互重新確認新加坡特金會談上確認的非核化意志、朝鮮立即著手廢棄豐溪裡核子試驗場、東倉裡導彈發射場和寧邊核設施的檢查程序，美國採取相應措施，實施重啟金剛山旅遊等可行方案、雙方決定組建工作協商體，協議具體方案，以早日實施此次達成協議的措施。”



報道說，還在商討於宣言首項“重新確認非核化原則”項目或其他項目中加入關於終戰宣言的協定內容。但因考慮到可能會產生撤出駐韓美軍等相關爭議，也可能用簽訂“和平協定”前一階段的“和平宣言”來代替終戰宣言。



韓國外交消息人士表示：“第二項非核化前期措施中將包括的協議是最核心的，在最終調整的過程中，根據朝鮮前期措施是包括寧邊？還是先包括豐溪裡和東倉裡？美國的相應措施或有所改變。”



報道指出，現在工作會談中將朝鮮的非核化進程分為三個階段，包括檢查和檢驗東倉裡和豐溪裡設施（第一階段）、檢查和檢驗寧邊已知的核設施（第二階段）、檢查和檢驗包括鈾濃縮設施在內的未公開核設施（第三階段）。針對宣言文中是包括前兩個階段，還是只包

括第一階段，現正最終展開激烈神經戰。朝鮮和美國在確保非核化談判的動力層面上，正集中於商討宣言的第三項。