英高官矛盾看待華為　專家：既不舍又警惕

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／英國情報機構政府通信總部主任弗萊明25日在新加坡表示，對於華為等中國科技企業參與英國電信網絡建設要保持警惕。



據新加坡《海峽時報》25日報道，弗萊明當天在新加坡舉行的這場“罕見”演講中說，中國企業參與西方電信領域的努力，代表著“一項極其複雜的技術挑戰”。



英國《泰晤士報》25日引述弗萊明的講話稱，英國必須要擁有抵禦一切網絡威脅的能力。他在講話中提到：“必須要意識到中國科技企業帶來的機遇和威脅。這對於我們來說，是一項非常複雜的戰略挑戰……如何迎接這一挑戰對我們的繁榮和安全來說至關重要，遠遠超過5G商業合同。”他還說：“這種極其複雜的戰略挑戰將延伸到未來幾十年，很可能貫穿於我們的整個職業生涯。”



英國政府通信總部是從事秘密通信電子監聽的機構，也是該國應對國際網絡戰的前沿陣地，與軍情五處、軍情六處並列為英國三大情報機構。弗萊明2017年起擔任政府通信總部主任，此前曾擔任軍情五處副主任。弗萊明也是繼軍情六處主管楊格去年質疑華為產品的安全性之後，另一位表達類似看法的英國情報部門官員。



英國媒體注意到，長期以來一直審查華為在英國安全運作的政府通信總部，近期圍繞華為產品安全性問題和給英國基建帶來的潛在威脅，發表了看似前後矛盾的講話。



今年2月初，英國政府通信總部下屬的國家網絡安全中心（NCSC）曾提出，華為參與英國5G通信網絡所帶來的安全風險是“可控的”。2月20日，NCSC主管馬丁表示，英國能夠管理使用華為通信設備可能帶來的安全風險，且沒有看到該公司進行惡意行為的任何證據。



此前，曾經在2014到2017年擔任政府通信總部主任的漢尼根2月12日在英國《金融時報》上撰文稱，西方有理由警惕網絡間諜活動，但這並不是某一家中國基礎設施企業造成的。他表示，全面禁止像華為這樣的中資企業無濟於事。



