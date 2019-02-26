朱提重啟核四　蘇貞昌：國民黨就是變來變去

蘇貞昌（左）與沈榮津（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）表態參選2020大選的中國國民黨前主席朱立倫25日接受媒體專訪時，稱如果他當“總統”，在面對能源不足時，“願重啟核四”。“行政院長”蘇貞昌上午在民進黨“立委”陳曼麗質詢時回答說，中國國民黨前總裁蔣介石說“一寸江山一寸血”，但是現在國民黨主席說要簽兩岸和平協議，“現在如果讓蔣中正起死回生，一定堅決反對吳敦義這個主席”，相對國民黨變來變去，只有我們始終為非核家園努力。



蘇貞昌說，朱立倫立場變來變去，朱要選新北市長就反對，選“總統”又說可以解決，如果朱有辦法解決，當國民黨主席、當新北市長為何不解決？



蘇貞昌表示，全台灣只有他當過核一、核二、核三、核四的縣市首長，核三在屏東縣，核一核二核四在新北市。核三廠在蓋的時候，他堅決反對，但是地方說不要反對，因為有很多工作機會很好，只要工人來買東西多好，但是現在都反對。



他強調，民進黨始終反對核電廠，始終如一，但是朱立倫變來變去，國民黨就是變來變去。洪秀柱曾說自己是中國人，吳敦義要洪秀柱回去中國，不要害了2300萬人，但是吳敦義現在也說是中國人，國民黨就是變來變去。



陳曼麗也問到，朱立倫說可以處理核廢料，蘇貞昌表示，那請朱立倫講清楚，核廢料他要運到哪裡去。