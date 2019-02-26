適應全媒體時代發展大勢 推進媒體深度融合

中評社北京2月26日電／2月25日，媒體深度融合工作推進會在京召開。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明出席會議並講話，強調要深入學習貫徹習近平總書記關於推動媒體融合發展、做大做強主流輿論的重要論述，積極適應全媒體時代發展大勢，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，推進媒體融合向縱深發展，牢牢掌握新聞輿論工作的戰略主動，不斷鞏固全黨全國人民團結奮鬥的共同思想基礎。



黃坤明指出，媒體融合是一場不容回避的自我革命，要緊緊抓住發展機遇，積極回應時代挑戰，堅持守正創新，銳意攻堅克難，加快從相加階段邁向相融階段。要堅持傳統媒體和新興媒體一體化發展方向，推進信息生產供給側結構性改革，強化技術創新的引領驅動，大力培養全媒記者、全媒編輯、全媒管理人才，打造具有強大影響力和競爭力的新型主流媒體。



黃坤明強調，要聚焦聚力重點任務，加快中央媒體融合發展步伐，切實抓好縣級融媒體中心建設，建好用好“學習強國”平台，著力構建從中央到省市縣的全媒體傳播矩陣。要充分發揮各方面積極性，加大政策支持保障力度，共同寫好媒體融合發展這篇大文章。



各省區市和新疆生產建設兵團黨委宣傳部長，中央有關部門、中央宣傳文化單位負責同志等參加會議。



（來源：人民網）