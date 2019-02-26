沈富雄：柯文哲若參選　國民黨應徵召韓國瑜

沈富雄建議，如果柯文哲要出來參選2020大位，國民黨應徵召韓國瑜參選。（沈富雄臉書） 中評社台北2月26日電／最近多項民調顯示，2020中國國民黨唯有高雄市長韓國瑜才能打敗無黨籍台北市長柯文哲。前民進黨“立委”沈富雄26日在臉書建議國民黨，黨內民調比照“立委”，採全民與黨員比例7：3，因為任何比例都不會影響結果。沈直言如果無黨籍台北市長柯文哲要參選，就由初選第一名（當然是高雄市長韓國瑜）代表國民黨參選。柯如不選，韓可退選，由黨中央徵召第二名（可能是朱立倫）參選。





沈富雄臉書全文如下：



給國民黨一個建議



國民黨舉黨上下一片焦慮，擔心2020的“總統”大位拱手讓給柯P，國民黨智庫奉主席之命，就初選辦法進行研議，結果是只提報告而不建議，堂堂智庫，一點都不智，我只好野人獻曝，提供一個小建議，可解群憂，並且不得罪人，不會有併發症：



（1）時程依黨中央規劃，不需提前。因為沒有什麼好急的。



（2）民調比照“立委”，全民：黨員＝7：3，任何比例都不會影響結果，不必庸人自擾。



（3）不要勸退吳主席，他有100%參選的權利。



（4）吳主席如參選，不需辭主席一職。相信他會公正就是了。



（5）吳主席一顧韓廬（必要時三顧亦何妨？），請他登記參加初選，這一步是關鍵。



（6）柯文哲如果選，就由初選第一名（當然是韓國瑜！）代表國民黨參選。



（7）柯文哲如不選，韓可退選（不退也行，走到這一步，他沒有非退不可的義務），由黨中央徵召第二名（可能是朱立倫）參選。



一切照規矩，按步就班，就等明年勝利到來，簡單易行，何難之有？有哪一顆太陽、月亮或是星星不服氣？我願洗耳恭聽。

