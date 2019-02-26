孫文學校論228事件：被過度渲染

孫文學校26日舉行“紀念228事件：面對台灣身分認同”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）針對228事件，孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中26日在記者會上主張，應找出當年本省人、外省人相互扶持的人，並給予表楊。中國國民黨前“立委”蔡正元說，在台灣歷史上，228是非常小型的事件，卻被渲染得很大，當年很多人都是藉著都市內的暴動企圖奪取政權，沒有對錯、只有輸贏，且受難者名單也應重新分類，釐清事實真相才是真正的轉型正義，而不是供在神壇上。



孫文學校26日舉行“紀念228事件：面對台灣身分認同”記者會，公佈張亞中的新書《228事件讀本》，並邀請張亞中、蔡正元、藍天行動聯盟主席武之璋出席評論228事件。



張亞中在記者會上表示，外省人在228事件時，也遭到殘酷的對待，本省人死亡人數681人，失蹤人數177人，但無論是哪個政府迄今未對外省籍的死難者追悼，現在看228事件的敘事都是仇恨而看不到慈悲，但當時仍有不少本省人、外省人在事件發生時，相互幫忙扶持提供安全的事件。這些不分彼此，人性光輝的故事，我們應該給予表揚。



張亞中也說，李登輝及陳水扁設立白色恐怖受難者名單，共同唯一的標準就是對抗戒嚴統治的民國政府，因此除了冤錯假案外，不論是參與顛覆“中華民國”的中共地下工作人員，或“台獨”人士，都要為他們平反。而中共特工與“台獨”是南轅北轍，一概把這些受難者都丟進一個藍子裡，形成“雞兔同籠”的異象，不合理也使受難者相互玷辱，受難者名單應重新分類。



蔡正元認為，過去228的研究說法時間、空間跨度都不夠寬廣，從台灣歷史上的1652年發生郭淮一事件，當時移民死了三分之一、康熙時發生朱一貴事件等，規模都比228大上許多，228的規模在台灣史上是非常小型的事件，沒什麼太高的歷史份量，只是渲染程度很大，且228是台灣島上城市居民的暴動，找不到農民參與的大規模證據。



蔡正元指出，228事件是政府施政不良所引起的都市內暴動，但很多人藉著都市內的暴動企圖爭奪政權，而參與奪取政權的人沒有對錯，只有輸贏，輸了被砍頭是應當的，雖然其中也有受冤的人，但比例並不高。這群人無辜被捲入的人值得我們悼念，但絕不是中共特工、企圖奪取政權的人，釐清事實真相是我們要做的事情，而不是拱在神壇上。



武之璋說，228事件完全不值得記念、研究，這裡面是個糞坑，奉勸民進黨不要再搞228，當年暴徒殘暴的程度，都有檔案記載，有的暴徒衝到醫院把外省傷患打出來，還警告院長不得收留外省人、也有很多婦女當街被強姦，或懷孕的孕婦被當街開膛破肚拉出孩子。