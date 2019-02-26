富人治村：好得很還是糟得很

中評社北京2月26日電／“富人治村，共同致富”，是近年來部分地方基層政府追求的美好願景。在鄉村振興任務緊迫的今天，鄉村經濟精英到底能否下好基層治理這盤棋？都說“外來的和尚會念經”，鄉村治理是不是念“生意經”就能別開生面呢？



村裡有些事，人富才好辦



富人治村並非新事物。十幾年前，在江浙等沿海發達地區，就有一大批企業老板積極參加村幹部選舉，成為“老板村官”。



近年來，中西部地區多地基層政府以“雙培雙帶”、發展鄉賢等各種政策措施，鼓勵和引導經濟實力較強的農民擔任村主要幹部，富人治村治理模式逐漸走向內陸地區。



現今，村幹部承擔的工作量和工作壓力有增無減，在這種背景下，掌握更多經濟資源、社會資源的農村經濟精英，自然更受基層政府的青睞和部分群眾支持。事實上，多地基層幹部已有如此感嘆：“沒有一定經濟實力，很難當好村幹部。”



確實，無論是“爭資跑項”，爭取上級資金與政策支持，還是謀劃具體的鄉村建設舉措，經濟實力強、活動能力強、具備更開闊發展眼光的農村經濟精英優勢凸顯。



半月談記者在多個村莊發現，富裕群體在參加選舉時，不僅表示可以不拿工資、不占集體便宜，還承諾捐資修路建校。



面對農村新形勢下出現的一系列棘手新問題，資源更多、腦筋更活的富人群體處理起來也有優勢。



從脫貧攻堅到鄉村振興，從興辦合作社到招商引資，不止一地的基層幹部和學者發現，如今，村裡有些事，當真是“人富才好辦”。