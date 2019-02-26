京津冀“呼吸之變”折射生態文明建設效果

中評社北京2月26日電／2014年，京津冀協同發展戰略將生態環境保護合作提升到一個新高度。五年來，三地攜手發力，調結構、促轉型、完善立法、加強監管，在大氣治理領域採取多種手段，取得長足進展。



以2013年國務院“大氣十條”發布當年的數據為參照基準，至2018年，北京的重污染日從58天減為15天，天津的重污染日從49天減為10天，河北的重污染日從80天減為17天。五年來，京津冀三地“呼吸之變”折射出生態文明建設的成效。



能源之變



聯合國環境署高級項目官員瓦倫丁·福特斯克去年在北京考察時稱，中國通過科學的“源解析”確定污染源，找到大氣污染問題的根源所在，並針對主要污染源優先治理，這是非常值得分享的經驗。



生態環境部環境規劃院研究表明，京津冀區域PM2.5主要來自工業和民用污染，其中冬季民用污染占比超過50%，最主要的源頭是散煤燃燒。因此，推進煤改清潔能源成為三地協同治理大氣污染的重要舉措。



2018年是北京市壓減燃煤收官年，450個平原村完成煤改清潔能源，全市集中供熱清潔化比例99%以上，平原地區基本實現“無煤化”。



天津市於2015年劃定“高污染燃料禁燃區”並於2018年修訂相關規定，通過中心城區火電機組無煤化、改燃關停燃煤鍋爐、散煤清潔能源替代等措施，2017年較2012年累計淨削減燃煤1357萬噸。2018年新完成居民冬季清潔取暖23.8萬戶。