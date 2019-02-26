2018年優秀網絡文學原創作品揭曉

圖片來源網絡 中評社北京2月26日電／25日，國家新聞出版署和中國作家協會在京聯合發布“2018年優秀網絡文學原創作品”推介名單，《摯野》《零點》《白紙陽光》《運河碼頭》等24部作品入選。



“年度優秀網絡文學原創作品推介活動”於2015年首次啟動，是政府主管部門針對網絡文學的客觀發展現狀採取的一項措施，旨在遴選追求真善美、傳播正能量的優秀網絡文學原創作品向讀者推介，發揮其示範作用，引導網絡文學健康有序發展。推優活動已連續舉辦4屆，共向大眾推介了63部優秀作品。



本次活動共收到來自北京、上海、天津、浙江等15個省區市的52家網站、機構報送的530部原創網絡文學作品，較2017年的385部，申報總量大幅提升，報送數量為歷屆最高。其中，北京地區報送數量達284部，位居榜首。



據評委會主任、中國作協網絡文學委員會主任陳崎嶸介紹，與前幾屆相比，本次征集的作品呈現出明顯的“趨主流化”現象。“網絡文學界已具有較為理性的文化自覺與文化自信，在保持網絡文學特征與活力的同時，正日益向主流意識形態、主流文化傳統、主流文學審美靠攏。”



此外，一批反映創新創業、社區管理、精准脫貧、物流行業、志願支教、大學生村官等生活現狀的現實題材網絡文學作品脫穎而出。如反映青年一代支教山區、改變當地貧困面貌的《明月度關山》和《大山裡的青春》；記錄底層百姓生活、探索新型社區管理模式的《白紙陽光》；讚美公安幹警臥底掃毒工作、展示真摯感情的《寫給鼹鼠先生的情書》等。現實題材創作不僅數量呈現井噴式增長，作品在思想內涵上也不斷深化，作品的藝術水準明顯提升。生活面廣、真實感強、藝術性佳、網絡人氣旺成為其共同特征。



（來源：人民網）