蘇稱不會撤李進勇提名　藍委提醒民調會更低

蘇貞昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）懸缺將近三個月的“中選會主委”，“行政院”提名民進黨籍前雲林縣長李進勇，人事案將函送“立法院”審查。由於“中選會”是法定獨立機關，過去向由無黨籍出任，引起外界批評。“行政院長”蘇貞昌上午在回應國民黨“立委”王育敏質詢時強調，不會撤回這個提名，會送到“立法院”審查。王育敏則說，那你的民調現在不會最低，還會更低，政治動作的提名，不會受到民眾青睞。



王育敏質詢問到，“中選會”是中立機關，為何執意提名李進勇？蘇貞昌回答，對。



王育敏追問為何要選民進黨黨籍來當這個位置？蘇貞昌說，因為去年選舉讓選民排隊2個多小時，與其讓無黨籍無經驗的人，就算有經驗有黨籍也沒關係。



王育敏又詢問只有民進黨有資格嗎？你有廣徵人才？蘇貞昌回應，依照“立法院”通過的“中選會”組織法規定，沒有說要無黨籍，甚至於強調黨籍。



王育敏又說，這個不用白紙黑字寫進去，這樣的原則是不用白紙黑字，過去國民黨執政做得到，民進黨做不到嗎？你要執意送到“立法院”審議，還是退回。



蘇貞昌強調，“我不會退回”，要請“立法院”同意。他強調，“中選會”組織法規定，不但有表明黨籍不超過三分之一（“中選會”組織法第3條規定，委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一），且執行職務要超越黨派。