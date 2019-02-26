電台名嘴現場挑戰北京人藝名角話劇《雷雨》

圖片來源網絡 中評社北京2月26日電／他上哪去了？”“誰？”“你父親”……昨天下午，在北京人藝菊隱劇場，北京人藝演員龔麗君和北京人民廣播電台一位主持人演起了話劇《雷雨》片段。這是北京電台和北京人藝聯合舉辦的“有聲有戲·經典劇目情景朗讀會”。



郭煒、李莉、嘉佳、立新、李銳、劉佳等16位北京電台知名主持人和藍天野、濮存昕、龔麗君、唐燁等人藝藝術家，一起演繹北京人藝經典戲劇片段。電台主持人先後再現了《蔡文姬》《雷雨》《茶館》三個作品的經典片段。雖然他們都不是專業演員，手裡還拿著台詞本，但表演中卻不乏亮點，李莉飾演的蔡文姬，孫暢飾演的蘩漪，立新飾演的魯貴、王利發都給人印象頗深。這背後也有人藝藝術家的功勞。本次朗讀會的導演由執導過《李白》《蔡文姬》《洋麻將》等劇目的北京人藝導演唐燁擔任。今年1月初選定角色後，她迅速開始組織排練，耐心引導參演的每一位主持人，毫無保留地與主持人分享了對角色的理解。甚至每句話裡包含的情緒和時代背景，唐燁都親自表演示範。表演藝術家濮存昕也參與到前期主持人排練指導和演出聯排、合成工作中。這些都讓此前沒有太多表演經驗的主持人表示，如同上了“大師表演公開課”。



（來源：北京日報）