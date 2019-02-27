華府觀察：特金會　美學者擔心啥？

第二次特金會能否在新加坡峰會基礎上繼續推進令人關注 資料相 中評社華盛頓2月26日電（記者 余東暉）美國總統特朗普即將於27日到28日在越南河內與朝鮮領導人金正恩舉行第二次峰會，美國一些建制派學者除了擔心此次峰會不能讓朝鮮在去核方面做出實質承諾，並採取切實步驟，還擔心目前朝鮮半島問題實際呈現的“雙凍結”狀態，讓美軍失去繼續長期在韓國駐扎的理由，背後隱含著美國對於防範中國戰略可能失去一個立足點的關切。



特朗普總統將自己與金正恩的會面稱為“大膽新型外交的努力之一”，對實現朝鮮半島和平作出“歷史性推動”。白宮日前發表聲明指出，此次越南峰會旨在使兩位領導人就在新加坡作出的承諾取得進一步進展：轉化美朝關係，實現持久穩定的和平，以及朝鮮半島完全去核化。特朗普表示，一旦朝鮮兌現其對完全去核化的承諾，美國將確保有多種幫助朝鮮發展經濟的方案。



顯然，特朗普希望將推進朝鮮問題解決作為其執政的重大外交遺產。他炫耀前任花了幾十億美元沒有做成的事情，在他手上做成了。白宮列舉了新加坡“特金會”以來的成果：美朝關係達到新高點；朝鮮已有400多天沒有進行核導試驗，並承諾拆除鈈和濃縮鈾設施；金正恩新年講話重申對完全去核化的承諾；朝鮮不再有被關押的美國人；歸還了在朝鮮戰爭中死亡的美國人遺骨。