湯紹成：蔡英文訪美可能援引李登輝模式

湯紹成。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨本周三（27日）可能會通過2020初選機制，成為外界矚目焦點。政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成26日表示，蔡英文有很高的機率會訪美到學校或智庫演講，此舉仍有吸引選票的功能，藍軍方面不能掉以輕心，不管初選怎麼弄，最後還是要推最強棒出來，畢竟政局瞬息萬變，需要謹慎提防。



台灣競爭力論壇26日上午舉辦“全民推動兩岸簽署和平協議”記者會，湯紹成也出席，並於會中作上述表示。



湯紹成指出，蔡英文訪美可能是援引李登輝模式找個地方演講，但到美國國會幾乎是不可能，華盛頓大概也去不了，最可能的方案是在華盛頓周邊找個學校或找個智庫給蔡演講，成行機率很高，因為美國方面已經通過台灣旅行法了。



湯紹成表示，這個動作對於蔡的選情還是有很大的幫助，蔡英文在內政上已經沒有招了，但若藉由外力外銷轉內銷，吸引選票的功能還是很大，藍軍這邊不能掉以輕心，不管初選怎麼弄，最後可能還是要推最強棒出來，畢竟政局瞬息萬變，藍軍需要謹慎提防。



湯紹成表示，“台獨”沒有希望，因為台灣大多數人反對，美國與中國大陸也都反對，最近蔡英文不准民進黨參加喜樂島聯盟的活動，也不准民進黨參與2020東京奧運台灣正名公投，這其實是美國人的意思，“台獨”還往哪走？可說沒戲了。



湯紹成指出，九合一選舉結果也顯示，跟著民進黨走了20年、30年，不僅肚子空空，口袋也空空，民眾已經覺醒，美國反“台獨”，因為若走到那一步，逼中國大陸不得不動手，到時美國介入也不對，不介入也不對，這對美國非常尷尬，美國從頭到尾都在避免走到那一步。



湯紹成表示，整個台灣未來的前途，大概也只有往和平統一的方向邁進，現在要做的就是要凝聚各種條件，包括時間、實力、思想、意念以及和平協議的準備。