朱立倫：若我80分韓90分　我會支持他

朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）表態爭取2020大位的中國國民黨前主席朱立倫今天接受廣播專訪表示，國民黨應該趕快決定遊戲規則，提出最好的候選人，他會全力以赴。如果他是80分，高雄市長韓國瑜是90分，那他會全力支持；主席吳敦義、前“立法院長”王金平是最好人選的話他也全力支持，不要彼此卡來卡去。



至於韓國瑜有無出戰2020大選的正當性？朱立倫說，韓國瑜的意願非常重要，而藍軍支不支持本身要有態度，其他候選人夠不夠強也是考量重點。



朱立倫今天接受媒體人黃光芹的廣播節目專訪，黃問朱，黨主席吳敦義之前否決全民調，還拋出全黨員投票等等的爭議，國民黨內的初選規則應該怎麼玩？



朱立倫說，很多民眾可能希望他直接抨擊這件事，但他不是不抨擊，而是初選只是個過程，如果造成嚴重芥蒂，國民黨怎麼團結，2020如果國民黨還內鬨，那不用玩了，所以要有基本信念，就是服眾，趕快決定遊戲規則提出最好的候選人，他會全力以赴。



朱立倫提到，如果他是80分，韓國瑜是90分，那他會全力支持，是吳敦義或王金平的話他也全力支持，不要彼此卡來卡去，大家會對國民黨厭惡，關心的是怎麼重振台灣經濟，改善兩岸關係，貨要出去，人要進來，大家要發大財，這才是真正民意，不是個喊衝喊打的人，黨內再去談換柱，用什麼制度來選，造成彼此有隔閡，這樣不對。