藍委轟一開口就談戰爭　蘇貞昌反問要投降？

蘇貞昌與陸委會主委陳明通。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）針對蔡英文以及“行政院長”蘇貞昌最近頻頻提到兩岸戰爭的議題，中國國民黨“立委”王育敏今天質詢蘇貞昌時表示，兩岸開戰連一支掃把都願意戰到最後，你勇氣可嘉但是人民買單嗎？美國杜克大學研究調查願意戰到最後一刻只有10%，其他人不願意，希望和平不要戰爭。蘇貞昌則反問，那委員你是要投降嗎？



王育敏說，孫子兵法是上策兵法猛，但你們都只有下策，沒有上策，馬政府執政8年花很多力氣穩定兩岸，因為人民只要和平不要戰爭。美國這麼大國家，最後他們透過談判協商，因為不要大家廝殺到最後，這是智慧。你政治歷練到現在，智慧應該很高，不是一開口就是來戰啊，誰怕誰。



王育敏也說，這樣談話好像對年輕朋友來說不是好方向，你現在努力直播，不是要跟年輕人拉近關係嗎？你了解年輕人想法嗎？現在是要開戰？



面對王育敏接連質問，蘇貞昌說，網路直播連國中生都知道他是保衛的決心，只有和中國唱和的人，才會曲解他說要拿掃把去打仗。保衛家園的決心的人，還被說要去戰爭，可是卻不去批評要武力對付台灣的中國。



王育敏又說，大陸要對抗台灣，每個人都反對，但兩岸關係是這樣關係？不是吧！你還一直比喻成為兩蔣時代，但是台灣出口經貿第一名就是中國大陸，你這樣一直批評，兩岸還要往來麻？那就是不要往來？

