蔡明顯兼任嘉義縣市國民黨黨部主委

曾永權（左）將嘉義縣市黨部主委的派任書交給蔡明顯（右）。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義2月26日電（記者 趙家麟）中國國民黨嘉義市黨部主任蔡明顯獲派兼任縣黨部主委，26日上午舉行佈達就任儀式。嘉義縣市2藍軍00多人大集結，展現團結士氣，振臂高呼要贏回嘉義縣。



蔡明顯現任國民黨嘉義市黨部主委，去年九合一選舉輔選黃敏惠贏回嘉義市執政權，黨中央對蔡最新派任的職務是兼任縣市黨部主委，要蔡肩負起領導嘉義縣黨務發展重任。在此之前，現任的黨主席特別顧問、雲嘉南總督導陳政寬也曾經同時兼任嘉義縣市黨務。



蔡明顯兼任嘉義縣黨部主委佈達就任儀式，由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持，包括陳政寬、國民黨籍的嘉義市長黃敏惠、前“立委”翁重鈞、吳育仁，以及地方黨籍議員、鄉鎮長、民意代表、地方黨代表等共有近二百人與會，26日的嘉義縣黨部，充滿了人氣。



曾永權表示，去年九合一選舉，嘉義市重現藍天，全台22縣市中，國民黨拿下15個縣市長，19位縣市議長，有不錯的成績。現在距離2020年大選還剩10個月，黨主席吳敦義在新春就宣示2020大選兩大目標，一是重返執政，二是“立法院”過半，嘉義縣是國民黨的艱困選區，呼籲大家齊心努力，團結一致爭取民心支持國民黨。



黃敏惠指出，蔡明顯兼任縣黨部主委，是嘉義贏回政權後力量的延伸，縣市可以互利共榮， 以贏回嘉義政權為最大目標。她說，去年選舉前沒有人看到韓國瑜、黃敏惠會當選，但靠大家的努力終能勝選；現在的國民黨沒有黨務系統資源，黨員有如散落的真珠，大家要發揮磁鐵效應，把真珠找回並串成項鍊，讓國民黨重新贏得人民信賴。



曾任嘉義縣市黨部主委的吳育仁表示，去年選舉時，嘉義東石漁民的眼淚，讓農漁產業價跌、賣不出去的問題在全台發酵，而嘉義的派系生態也出現一股反民進黨“立委”陳明文的勢力，國民黨嘉義縣黨部主委一職，過去的更替太頻繁，全縣18個鄉鎮的黨部運作部分也有脫軌跡象，未來都要調整好步伐，2020年大選馬上到來，要讓山海線協同作戰，開出好成績。