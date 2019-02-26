韓國瑜新加坡逛街　又把超市弄成像造勢場

韓國瑜(右)與新加坡職工總會平價合作社總裁謝健平(左)一起逛超市。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪星馬，展開第三天新加坡行程。上午跟新加坡商NTUC fairprice(新加坡職工總會平價合作社)簽下3年採購合約，約7000萬元新台幣。之後也跟新加坡國會議員、新加坡職工總會平價合作社總裁謝健平一起逛超市，沿途不斷被鎂光燈及民眾團團包圍，頓時又把超市弄成猶如競選期間的高雄三山造勢現場一般。



韓國瑜致詞時提到謝健平總裁是國會議員，引起現場笑聲不斷。韓國瑜事後說，“我跟他開玩笑，謝總裁長得非常的體面，我說他是我認識新加坡最大的官員，我是開玩笑的，他是國會議員，just a joke，just kidding。”聯訪結束也跟著謝健平一起逛超市，開心拿著高雄水果合影。



韓國瑜表示，未來三年將採購高雄在地農產品，合約簽定前六個月fairprice將專門銷售高雄農產品至全新加坡，高雄農產高品質眾所皆知，包括芭樂、蜜棗及新鮮蔬菜等，三月時將舉辦超市上架將展示高雄農產，把最新鮮最優質的農民心血介紹到新加坡。



FairPrice是NTUC(National Trades Union Congres，新加坡職工總會評價合作社)所屬的平價超市，是新加坡最大的連鎖超市，在當地已擁有146家分店，也是新加坡第一家建立擁有和經營本身配送中心的超市零售商。



農業局補充說明，高雄市是台灣重要的蔬果產地，玉荷包荔枝、番石榴及蜜棗的產量更居台灣之冠，據統計全市2018年外銷量達6122公噸，產值達新台幣2億1835萬元，其中去年出口至新加坡約台幣750萬元，輸出品項番石榴66噸、蜜棗15噸、木瓜31噸、荔枝38噸。



農業局表示，未來仍會持續將優質味美的蔬果推薦給新加坡民眾，3月將配合FairPrice舉辦為期一週的台灣高雄週農產品推廣活動，持續行銷高雄農產品，屆時歡迎星國朋友共襄盛舉。



而FairPrice3月高雄週活動期間除了芭樂、蜜棗外，也還會有木瓜、鳳梨等其他水果上架販售，夏天還會有玉荷包荔枝及金煌芒果接續上市，希望讓星國朋友品嘗高雄優質物產。