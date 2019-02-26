蘇貞昌：應團結一致對抗想併吞台灣的敵國

蘇貞昌表態，不贊成拆除中正紀念堂。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）針對中正紀念堂轉型議題，“行政院長”蘇貞昌上午在“立法院”答詢直言，“我不贊成拆除”，這是人民血汗、“國家”資源，應該要為“國家”、社會妥善運用。他還強調，“我是務實的工作者，過去主張‘台灣獨立’，現在捍衛台灣‘主權’”，台灣已是一個“獨立國家”，只有保“主權”、衛民主、拚民生、拚經濟，人民才會覺得政府有做事。應“團結人民一致對抗想要併吞台灣的敵國，才是我們要做的事情”



蘇貞昌表示，無論加害者、被害者，“我們都是同一國、在同一塊土地”，現在一定要回復被害者所受的冤屈及損害，填補、賠償其損害，“國家”領導人要道歉，加害者責任也要釐清。“轉型正義不是追殺、拆除”，而是依現況如何妥善運用人民血汗錢建起來的公共營造物。“團結人民一致對抗想要併吞台灣的敵國，才是我們要做的事情”。



尤美女過程中想要制止蘇貞昌繼續講下去，但蘇又說，新的敵人逼到眼前、兵臨城下，要團結一致，一起團結所有力量才是眼前之急；論述已經太多，汗牛充棟，心態只要打開，大家為保國衛民努力，才是執政黨的責任，“我是務實的工作者，過去主張‘台灣獨立’，現在捍衛台灣‘主權’”，台灣已是一個“獨立國家”，只有保“主權”、衛民主、拚民生、拚經濟，人民才會覺得政府有做事。



民進黨“立委”尤美女質詢問到有關於中正紀念堂轉型的議題，蘇貞昌答覆表示，很多人談這問題是談歷史、讀資料，他是沿路走過來的，他就是二二八當年出生，過去他是核定二二八責任歸屬的“行政院長”，他也秉陳水扁之命，成立二二八紀念館、發行第一張二二八紀念郵票。



蘇貞昌說，如今政黨輪替，民進黨執政後，他用另一種更高的角度來看中正紀念堂，如果當時不是為了紀念威權統治者，沒辦法那麼短時間遷走陸軍總部；又因為威權，才能用這麼多人民的錢，建這麼大的公共營造物，“我不贊成什麼拆除”，因為這是人民血汗、“國家”資源，但如何善用，才是大家應該為這個“國家”、社會妥善運用，才最對得起沿路走來的努力。



蘇貞昌也說，他特別敬佩被關了27年的南非前總統曼德拉，南非種族隔離幾十年，終於有一天黑人執政後，執政黨立刻把象徵白人的橄欖球隊廢除，曼德拉趕到黨的總部對這些人說，“他們有權時壓迫我們，我們有權不必反過來”，要更開放才能團結南非，用更高的方法、角度，才能讓南非向前走。