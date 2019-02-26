朱立倫：換柱很痛苦傷口沒癒合　要強大自己

朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）表態爭取代表中國國民黨出戰2020大位的國民黨前主席朱立倫今天接受廣播專訪，談到2016年的大敗及“換柱”，朱說，當時的責任他一個人扛，而當時的決定心境是最痛苦的，在決定前，他就知道必然承受的是千萬的責難跟絕對的敗選，現在傷口沒有說癒合，但他要強大自己，這是他人生最好的學習。



朱立倫今天接受媒體人黃光芹的廣播節目專訪，黃問朱，2015任主席時找了前“立法院長”王金平好幾次要王出戰大位，但後來卻不是王，外界認為有馬英九因素在裡面？



朱立倫說，他絕不回應2015年的風風雨雨，當時責任由他扛，換柱這事他對不起的是柱柱姐，在私下和公開他都對洪秀柱道歉非常多次，也感謝洪的釋懷，幫他緩頰，相信國民黨要往前看，現在談當時過去風雨沒有任何好處。



至於是否有馬英九的意見？朱立倫說，2015的過程中，參與的人包括不管國民黨大老、老大、“立委”和黨員，是大家共同參與，不要說當時誰的建議誰影響他，他跟洪秀柱說，就是他的決定，他擔任主席不把責任推到別人，就是他扛。



而2016的敗選對朱立倫是否很受傷？



朱立倫說，當時決定參選的心境是最痛苦，在決定前後，就知道必然承受的是千萬的責難跟絕對的敗選，他非常清楚，既然已經做了，該承受的責難就承受，他感謝有2016的敗選讓他學習到很多，重新打破重新再來，畢竟大家看過的朱立倫都是勝選者，那2016一次敗到底，一次到谷底，對人生是最好學習。



朱立倫強調，不管黨內大老或長輩再提當年的事，這不會是傷口撒鹽，他必須承受這些，否則憑什麼去承擔，去面對國家更大的困局，所以當年的傷口沒有說癒合，但他要強大自己。