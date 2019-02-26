蔡正元：國民黨要贏只能是提名韓國瑜

蔡正元。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）針對2020，中國民黨政策會前執行長、前“立委”蔡正元接受中評社訪問時預測，無黨籍台北市柯文哲肯定會出來，目前看不到他沒有意願的動作，而國民黨高雄市長韓國瑜雖未公布，但國民黨可把韓當成磚頭，任何人只要超過韓的黨員投票數或民調支持度，就提名他。他認為，國民黨要贏，只能是提名韓國瑜。被質疑才擔任高雄市長2個多月，如何說服民眾？蔡說，韓只要承諾高雄市民 ，他當選“總統”將對高雄市民更多的幫助，這問題就會迎刃而解。



孫文學校26日舉行“紀念228事件：面對台灣身分認同”記者會，公佈張亞中的新書《228事件讀本》，並邀請張亞中、蔡正元、藍天行動聯盟主席武之璋出席評論228事件。



蔡正元會後接受中評社訪問時表示，2020絕對會是三足鼎立的局面，柯文哲民調只輸韓國瑜一點點，看不出有柯不出面角逐的理由，而民進黨絕對是蔡英文，沒有其他競爭者，特別是新潮流吃蔡的、喝蔡的，不支持蔡要支持誰？



蔡正元認為，國民黨面對三足鼎立局面，以目前民調來看，當然是提名韓國瑜比較有勝算，因為其他人顯然落後很多、遠遠地超過朱立倫，若沒有重大事件發生的話，這樣的民調數字到7月應不會改變，還是韓可能是民調第一名，國民黨要贏，只能是提名韓國瑜。



蔡正元說，至於韓國瑜的副手人選要尊重韓，韓應該會很謹慎，因為2016年代表國民黨角逐的朱立倫犯了很大的錯誤，提名了前“勞委會主委”王如玄，看起來好像沒有缺點，但沒想到一個軍宅案就打垮了，幾乎被打得唏哩嘩啦，整個競選活動都沒辦法競選，這是很可惜的事情，因此朱犯的錯誤要謹記在心，要提名一個不一定要加分很多，但至少不能變成負擔。



蔡正元建議，最好是歷經幾次選戰考驗的人，畢竟在選戰中已經被洗過好幾次身體的人，證明他在選戰中經的起考驗，而是在台灣選舉風氣下，通常只要選過2次以上，大概祖宗八代各種不良行為都會曝光，最後就看選民怎麼考慮這件事。



被問到韓國瑜才剛擔任高雄市長，若選2020怎麼說服民眾？蔡正元說，韓只要承諾高雄市民，他當選“總統”的話對高雄市民的幫助、照顧會遠超過他當高雄市長，這問題就會迎刃而解，貨進來更多、貨出去更多，而高雄會賺更多錢不是更好嗎？因為高雄不可能單靠自己的力量發展起來，一定要靠中央的支持與預算，高雄的税收是不太夠的，而韓只要一句話把台北稅收搬去補助高雄一半，這樣一句話就能解決了。



至於韓國瑜並無表態要參選，國民黨可用什麼方式請韓出線？蔡正元舉例說，國民黨在上次“總統”大選中，定下“防磚條款”，在這些當選人登記完畢後，把韓國瑜當作磚頭，任何人只要超過韓的黨員投票數或民調支持度，就提名他，而超不過去就用徵招磚頭來選 這完全合乎國民黨過去的制度與提名辦法，會是很好的做法。