柯文哲PO這張照　12萬人瘋點讚

柯文哲自拍照發文，超過12萬人按讚。（柯文哲臉書） 中評社台北2月26日電／無黨籍台北市長柯文哲出訪以色列，在特拉維夫希爾頓飯店PO出一張自拍照，寫著“好啦，先拍一張送給陳佩琪Peggy。拍得很爛”。就這張照，一句話，吸引超過12萬人按讚，3000多則留言，400多次分享，展現他的高人氣。隨即有網友提醒柯文哲要記得給陳佩琪帶當地伴手禮，“別以為發張自拍照，伴手禮就可以算了喔！”。柯文哲連忙回覆“會啦”。



柯文哲妻子陳佩琪昨日就在臉書發文表示，從過去到現在，雖沒能和先生一起出國，但為了讓他在國外有健康的身體和飽滿的精神，會幫忙打包愛心行李箱，從換洗衣物的準備、打理適合當地氣候的穿著，還有私人隨身藥品，至於先生是否會準備當地伴手禮，“以他節儉的個性，這我就不抱任何期待了”



擔任小兒科醫師的陳佩琪除了替柯文哲打理隨身衣物，還準備了一般常備藥，包括有抗組織胺、鎮咳藥、擴張劑、類固醇、抗生素、止吐止瀉藥、NSAID、普拿疼、 安眠藥、Nexium等等。



柯文哲昨日表示“人在以色列，自己的病自己醫，不過以前都只看急重症，這種小咳嗽怎麼醫都醫不好，真的傷腦筋。”他還說Dr.陳（陳佩琪）都幫我準備好了，安眠藥、高血壓藥、抗生素、胃藥、止咳藥、要什麼藥有什麼藥！