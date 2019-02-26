吳育仁：九二共識是台灣經濟的一條活路

吳育仁認為韓國瑜“發大財”訴求是九二共識進階版，會帶動農業縣市的質變。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義2月26日電（記者 趙家麟）中國國民黨前“立委”、中正大學勞工關係學系暨研究所教授吳育仁26日接受中評社訪問表示，韓國瑜喊出的“貨出去、人進來、發大財”，是“九二共識”的進階版，會帶動農業縣市選民的質變，而韓到東南亞拚經濟，也已經證明缺乏“九二共識”的蔡政府“新南向政策”是有缺陷的。



吳育仁台灣政治大學勞工所碩士、英國華威大學工業關係博士。歷任國民黨不分區“立委”、中評委、嘉義縣黨部主委、台灣勞動與社會保障協會理事長，中正大學勞工關係學系暨研究所教授。學術專長包括勞工關係 、集體協商、工業關係政治經濟。吳育仁去代表國民黨參選嘉義縣長落敗。



吳育仁26日出席蔡明顯兼任嘉義縣市黨部主委的佈達就任儀式。他接受中評社訪問，針對“韓流”超人氣現象，以及國民黨因應2020年大選的問題提出看法。



“要挑最強的！”吳育仁表示，國民黨面對2020年大選，到目前為止，各方民調出來，都很清楚排序是韓國瑜、朱立倫、王金平；韓國瑜雖然就任高雄市長才兩個月，民調持續居高，如果黨內、民眾挺韓的壓力大到“非韓不可”的時候，黨要怎麼辦？



吳育仁強調，國民黨挑最強的面對2020年大選，但韓國瑜對高雄市民有承諾，要如何破解？目前最新民調顯示，有過半數的高雄市民並不贊成韓投入大選。但若時間繼續推進，韓的民調仍高、高雄也願意放人時，韓國瑜參選就有機會，畢竟，民意的支持才是韓國瑜、國民黨最主要的考量。



吳育仁說，目前時間還在跑，民進黨蔡英文民調支持度探底，擔任救火隊的蘇貞昌民調不滿意度逼近50%，蔡蘇體制已不受人民信賴，柯文哲是否參選也會是關鍵之一。這是國民黨的契機，這段時間，黨內已表態參選的有朱立倫、王金平、張亞中，大家可以把理念表達出來，例如，朱立倫就已表明當選會支持重啟核四，展現了全局視野；至於尚未表態的吳敦義，歷練最完整、九合一選舉輔選有功等，都應該讓選民知道。



吳育仁指出，韓國瑜喊出的“貨出去、人進來、發大財”，是“九二共識”的進階版，他相信會一步步的帶動農業縣市選民的質變。



他指出，看高雄鳳梨銷大陸，其實，過去台南、高雄出口的部分鳳梨貨源係出自嘉義；去年九合一選舉，他在嘉義參選縣長時，也打農業兩岸行銷牌，也許是民進黨長期在嘉義執政，認為嘉義在綠色執政下沒有太大影響，以及選舉中農產外銷通路的效果有限。



但他相信，久而久之，農民也會了解到能，嘉義鳳梨從高雄等其他地方轉出口，沒有國民黨的幫助是不可能的；去年5月嘉義鳳梨滯銷被砍，與賴清德稱“務實“台獨”有關。農民終究會明白，政治與經濟是結合在一起的。

