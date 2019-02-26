陳明振：國民黨古意無膽、民進黨狠又沒良心

中國國民黨台中市黨部主委陳明振。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月26日電（記者 林谷隆）已請辭的中國國民黨台中市黨部主委陳明振26日表示，他過去在雲林黨部服務，與高雄市長韓國瑜相當熟悉，韓是非常優秀的政治人物，有很多想法，希望大家不要給韓壓力。他也提到，2020大選紛紛擾擾，國民黨唯有團結才會有力量，因為國民黨是一個“古意、無膽的政黨”；民進黨則是“狠又強，又沒良心”，所以2020大選，國民黨千萬不能鬆懈。



陳明振26日召開記者會，宣布2月28日起請辭主委，結束長達32年的黨工生涯，會後接受媒體訪問。



陳明振表示，希望大家不要給韓國瑜壓力，每個人都有自己的想法、自己的前途，他都會給予祝福。他只有一點要講，就是在公開公平之下，按照黨的機制順利產生的人，就是黨的候選人，無論是誰，只要黨提名，黨員跟幹部就要全力支持。他雖然已經退休，但未來也會全力協助國民黨的候選人。



對於2020初選辦法，他呼籲黨中央進行民調時，不要再用“家用電話”，應該改採“行動電話”，除了可以讓年輕人接到電話，其次也可以避免安裝多部市內電話，影響民調結果的情況出現。



陳明振認為，2020大選紛紛擾擾，唯有團結才會有力量，他回台中接任黨部主委將近兩年，非常敬佩一個人，就是國民黨“立委”江啟臣，當初江投入台中市長初選，民調輸給盧秀燕只有微幅差距，但是後來還是接下盧的競選總部主委，還找來顏寬恒接任總幹事。



陳明振強調，以他在國民黨服務32年，歷經好幾次藍綠對決的經驗，發現國民黨真是一個“古意、無膽的政黨”；民進黨則是“狠又強，又沒良心”，所以2020大選，國民黨千萬不能鬆懈。

