小微企業和小型微利企業如何區分？

中評社北京2月26日電／國家稅務總局所得稅司副司長劉寶柱在2月26日的在線訪談中表示，落實好減稅降費政策是2019年稅收工作的主題。目前，稅務總局和36個省級稅務局均已經成立了實施減稅降費工作領導小組。



值得關注的是，在本次在線訪談中，劉寶柱還釐清了“小微企業”和“小型微利企業”這兩個概念，方便企業所得稅納稅申報。



劉寶柱解釋稱，“小微企業”是一個習慣性的叫法，並沒有一個嚴格意義上的界定，目前所說的“小微企業”是和“大中企業”相對來講的。如果要找一個比較接近的解釋，那就是工信部、國家統計局、發展改革委和財政部於2011年6月發布的《中小企業劃型標準》，根據企業從業人員、營業收入、資產總額等指標，將16個行業的中小企業劃分為中型、小型、微型三種類型，小微企業可以理解為其中的小型企業和微型企業。而“小型微利企業”的出處是企業所得稅法及其實施條例，指的是符合稅法規定條件的特定企業，其特點不只體現在“小型”上，還要求“微利”，主要用於企業所得稅優惠政策方面。“經過幾次政策變化，小型微利企業標準不斷提高，範圍不斷擴大。”



記者在國家稅務總局1月18日發布的《關於實施小型微利企業普惠性所得稅減免政策有關問題的公告》中看到，小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。



而此前，小型微利企業則指的是從事國家非限制和禁止行業，並符合相關條件的企業。其中，工業企業應符合年度應納稅所得額不超過100萬元，從業人數不超過100人，資產總額不超過3000萬元；其他企業則應符合年度應納稅所得額不超過100萬元，從業人數不超過80人，資產總額不超過1000萬元。對比來看，目前小型微利企業的標準確實有所提高。



劉寶柱稱，有數據顯示，今年小型微利企業標準提高以後，符合小型微利企業條件的企業占所有企業所得稅納稅人的比重約為95%，也就是說，95%的企業都是企業所得稅上的“小型微利企業”。“我想提醒大家一下，在進行企業所得稅納稅申報時，一定要謹記稅法上的‘小型微利’四個字，並按照企業所得稅相關規定去判斷是否符合條件。”



（來源：新京報網）